Descartaron “muerte violenta” en el caso de la mujer hallada sin vida en Victoria

Investigan la muerte de una mujer de 49 años en Victoria

Investigan la muerte de una mujer de 49 años registrada este jueves en una vivienda ubicada en la zona de calles Presidente Perón y Mitre, en Victoria. Las primeras actuaciones no detectaron indicios de una muerte violenta y, por el momento, no había personas sospechadas. Una autopsia deberá establecer la causa precisa del fallecimiento.

El jefe de Operaciones de la Departamental policial Victoria, Diego Jazmín, explicó a LT 39 que la intervención se produjo alrededor de la 1 de la madrugada, luego de que una hermana de la mujer, quien convivía con ella, diera aviso sobre lo ocurrido.

Cuando los efectivos arribaron al domicilio solicitaron la intervención de la médica policial de turno para realizar una primera evaluación del cuerpo.

Según explicó Jazmín, la profesional pudo establecer inicialmente que no se trataba de una muerte violenta, aunque no estaba en condiciones de precisar qué había provocado el fallecimiento.

“La doctora, si bien establece que no se trataba de una muerte violenta, tampoco podía determinar la causal de muerte porque no era una paciente que tuviera alguna patología o alguna enfermedad que haya llevado a ese fallecimiento”, explicó.

Ante esa situación se informó al doctor Martín Bechetti, quien acudió al domicilio para evaluar las circunstancias del hecho y determinar si existían elementos que pudieran resultar sospechosos.

No encontraron indicios de un delito

Tras la inspección de la vivienda, las autoridades no encontraron elementos que permitieran vincular inicialmente el fallecimiento con un hecho delictivo.

“No se encontró ningún elemento que pueda determinar, en principio, que se trate de una muerte violenta o provocada, o una tentativa de algún delito aún más grave”, precisó Jazmín.

Durante la revisión del cuerpo, la médica policial también constató la existencia de hematomas que, de acuerdo con lo informado por la fuerza, tenían varios días de evolución.

El funcionario policial explicó que esas lesiones fueron relacionadas inicialmente con una discapacidad que presentaba la mujer y con episodios de epilepsia que podían provocarle autolesiones.

La autopsia determinará la causa de muerte

Ante la imposibilidad de establecer en el lugar qué provocó el fallecimiento, se dispuso la realización de una autopsia. El estudio buscará precisar tanto la causa de muerte como reconstruir cronológicamente las últimas horas de la mujer.

“Por el momento se trabaja nada más que para determinar la causal de muerte, por una cuestión objetiva y lógica, que es llevar a la familia la tranquilidad”, sostuvo Jazmín.

El jefe policial señaló que la mujer no presentaba antecedentes de enfermedades cardíacas, pulmonares u otras patologías graves que permitieran explicar inicialmente el deceso.

“Se trabaja sin ninguna persona sospechada”

Jazmín remarcó que, hasta el momento, la investigación no tiene personas bajo sospecha ni elementos que permitan plantear una hipótesis delictiva. “Por el momento se trabaja sin ninguna persona sospechada o situación que interfiera con una cuestión judicial”, afirmó.

Finalmente, explicó que las actuaciones apuntaban a “objetivizar y caracterizar la muerte de esa persona” y brindar certezas tanto a la hermana que convivía con ella como al resto de sus familiares.

Los resultados de la autopsia serán determinantes para establecer qué provocó la muerte de la mujer de 49 años y esclarecer las circunstancias del fallecimiento ocurrido durante la madrugada en Victoria.