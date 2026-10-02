Video: desvalijaron un local comercial de Gualeguaychú e investigan a tres sospechosos

Delincuentes rompieron la puerta de un local de indumentaria masculina ubicado en la zona sur de Gualeguaychú y se llevaron gran cantidad de prendas. La Policía investiga la participación de al menos tres personas, analiza cámaras y ya identificó a un sospechoso.
Un comercio de indumentaria masculina ubicado en la zona sur de Gualeguaychú fue desvalijado y la Policía investiga la participación de al menos tres personas en el robo. Los delincuentes rompieron la puerta de acceso y se llevaron prácticamente toda la mercadería disponible.
El hecho ocurrió en el local denominado “Estilo picante”, situado en la intersección de las calles Irazusta y Hernandarias.
El propietario, un joven de 23 años, tomó conocimiento del robo al mediodía del miércoles, después de que un vecino observara que la puerta del establecimiento se encontraba abierta y le avisara.
Investigan cuándo ocurrió el robo
De acuerdo con las primeras estimaciones realizadas por la Policía, el hecho habría ocurrido entre el mediodía del lunes, cuando el propietario estuvo por última vez en el comercio, y el momento en el que se descubrió el ingreso.
Los delincuentes habrían violentado la puerta para poder acceder al establecimiento. Una vez en el interior, sustrajeron una importante cantidad de mercadería antes de retirarse del lugar.
“No dejaron nada”
La magnitud del robo quedó reflejada en la cantidad de productos faltantes. Testigos y personas vinculadas con la investigación describieron que los delincuentes “no dejaron nada”.
Entre los elementos sustraídos se contabilizaron numerosos buzos, pantalones, medias y anteojos de sol, aunque todavía se trabajaba para determinar la cantidad exacta de mercadería robada.
El jefe de la Comisaría Octava, Carlos Jensen, explicó a Radio Máxima que todavía resta completar el relevamiento para establecer el perjuicio sufrido por el propietario. “Necesitamos precisar bien la cantidad, todavía nos falta un detalle”, señaló.
Investigan a tres sospechosos y uno ya fue identificado
Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría Octava y personal de la División Investigaciones comenzaron las tareas destinadas a identificar y localizar a los responsables.
La principal línea de investigación apunta a que en el robo habrían participado al menos tres personas.
Los investigadores iniciaron el relevamiento de cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del comercio y comenzaron a recopilar testimonios de vecinos.
La Policía también solicitó registros de cámaras particulares pertenecientes a vecinos de la zona sur de Gualeguaychú para reconstruir los movimientos de los presuntos autores. A partir de las primeras diligencias, uno de los sospechosos pudo ser identificado.