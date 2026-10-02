Se aceleró la venta de moto 0km: septiembre superó los 80.000 patentamientos

El mercado argentino de motos 0km registró 80.113 patentamientos durante septiembre de 2026. El volumen representó un crecimiento del 35,1% frente al mismo mes del año pasado y una mejora del 7,1% respecto de agosto.

Entre enero y septiembre se acumularon 668.077 motovehículos patentados, un 40,7% más que en igual período de 2025. En los primeros nueve meses del año pasado se habían contabilizado 474.836 unidades.

Los datos fueron difundidos por la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). El informe consignó que septiembre de 2025 había cerrado con 59.313 registros y agosto de este año con 74.828.

Cómo evolucionaron los patentamientos durante el año

El sector comenzó 2026 con 68.383 unidades en enero y avanzó a 70.799 en febrero. En marzo alcanzó 79.115 patentamientos y en abril llegó a 80.737, por lo que septiembre volvió a ubicarse por encima del umbral de las 80.000 operaciones mensuales.

La demanda de motos 0km mantiene un fuerte componente de vehículos de baja cilindrada. Los modelos utilitarios de 110 centímetros cúbicos concentran buena parte del movimiento, con opciones utilizadas para traslados cotidianos, trabajo y distribución urbana.

Las motocicletas representan la mayor parte de los registros del sector, mientras que scooters, cuatriciclos y triciclos tienen participaciones menores. Por ese motivo, el total informado corresponde al conjunto de motovehículos y no exclusivamente a motocicletas.

Honda lideró y Motomel recuperó el segundo puesto

Honda encabezó el ranking de septiembre con 16.498 unidades. Motomel quedó segunda, con 9.848 patentamientos, y desplazó a Gilera al tercer lugar, que registró 9.670 operaciones.

La diferencia entre Motomel y Gilera fue de 178 unidades, en una disputa que viene mostrando cambios de posiciones durante los últimos meses. Keller ocupó el cuarto lugar, con 7.102 patentamientos.

Corven volvió a integrar las cinco marcas con mayor volumen al sumar 6.952 registros. Zanella quedó sexta, con 6.770 unidades, dentro de un mercado de motos 0km que mostró crecimiento tanto mensual como interanual.

Cuáles fueron los modelos más patentados

La Honda Wave 110S conservó el primer puesto con 8.718 unidades. Detrás se ubicaron la Gilera Smash, con 6.905, y la Keller KN 110-8, con 5.906 patentamientos.

La Motomel B110 quedó cuarta, con 5.635 registros, mientras que la Corven Energy 110 completó los cinco primeros lugares con 3.716. El ranking volvió a mostrar el predominio de los modelos de 110 centímetros cúbicos.

El último trimestre permitirá definir el volumen anual del mercado de motos 0km. Como referencia, si octubre, noviembre y diciembre promediaran 90.000 patentamientos, el acumulado cerraría en 938.077 unidades: un escenario hipotético que todavía quedaría por debajo del millón.