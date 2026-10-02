Orgullo entrerriano: una pareja de Villa Clara se consagró campeona nacional de truco

Entre Ríos ganó la medalla de oro en truco en los Juegos Nacionales de Personas Mayores que se desarrollan en San Juan. La pareja integrada por Juan José Aguirre y Patricia Isabel Burgardt, oriundos de Villa Clara, departamento Villaguay, se impuso ante Buenos Aires en la final y consiguió la primera presea para la delegación provincial.

La participación entrerriana cuenta con el acompañamiento de la Secretaría General de la Gobernación, encabezada por Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Deportes. La delegación también está acompañada en San Juan por el director General de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, y la coordinadora de Adultos Mayores, Silvia Wiliezko.

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El secretario de Deportes, Sebastián Uranga, acompañó a los representantes provinciales durante el desarrollo de los Juegos y destacó la importancia de esta instancia nacional como una oportunidad para fomentar la actividad física, la participación y el encuentro entre las personas mayores de distintas provincias.

La emoción de alcanzar el título nacional

Tras obtener la medalla, Aguirre destacó el clima vivido durante el certamen y la satisfacción por haber alcanzado el máximo lugar del podio. "En el campeonato de truco me sentí cómodo, las competencias fueron sanas y lo principal es que hemos tenido el halago de llegar hasta la cima, que es el título", expresó.

El representante de Villa Clara también agradeció la posibilidad de participar y dedicó especialmente el logro a sus seres queridos. "Quiero dedicárselo a mi querida esposa, mis cuatro hijos y mis nietos. Gracias a ellos vine, porque no pensaba hacerlo", contó tras consagrarse.

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Aguirre resaltó además el significado que tiene regresar a su localidad con el título nacional. "Me sentí, la verdad, muy satisfecho de llevar esto a mi pueblo, en lo más grande que puedo sentir", manifestó el flamante campeón entrerriano.

Una experiencia "inolvidable" en San Juan

Por su parte, Patricia Burgardt coincidió en destacar tanto el resultado deportivo como la experiencia compartida durante los Juegos. "La verdad, la pasamos muy lindo, fue una experiencia inolvidable. La competencia fue muy sana y estamos contentos de haber llegado a la cima, a la medalla de oro", sostuvo.

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La campeona también dedicó el triunfo a quienes la acompañaron para poder representar a Entre Ríos. "Quiero dedicárselo a mi familia, más que nada porque me apoyaron. Principalmente a mis hijos y a mi pareja, y a mi pueblo", expresó Burgardt.

Mientras la pareja de Villa Clara celebra el primer oro entrerriano, los demás integrantes de la delegación continúan compitiendo en las distintas disciplinas. Los Juegos Nacionales reúnen a representantes de diferentes puntos del país y se desarrollan en San Juan hasta este viernes 2 de octubre, con competencias deportivas y espacios de encuentro destinados a las personas mayores.