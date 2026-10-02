Renovaron la alerta amarilla por “tormentas localmente fuertes” para Entre Ríos y otras 11 provincias

El alerta amarilla por tormentas fue renovada para todo Entre Ríos y se mantuvo vigente para los 17 departamentos de la provincia durante este sábado 3 de octubre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con lluvias intensas en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

De acuerdo con el organismo nacional, los fenómenos se desarrollarían en el marco del avance de un sistema frontal sobre el centro y norte del país. En Entre Ríos, las condiciones tenderían a desmejorar durante el sábado, mientras el núcleo de mayor inestabilidad avanzaría hacia el Litoral.

El SMN estimó para el área bajo alerta acumulados de precipitación de entre 20 y 50 milímetros, aunque aclaró que esos valores podrían ser superados de manera puntual. La advertencia contempló además la posibilidad de tormentas fuertes, por lo que recomendó mantenerse informado mediante las actualizaciones oficiales.

Cómo avanzarán las tormentas sobre Entre Ríos

Según el pronóstico, las primeras tormentas podrían presentarse durante la madrugada en distintos sectores de la provincia y extenderse durante la mañana. Un reporte meteorológico basado en la actualización del SMN indicó que los fenómenos llegarían primero a departamentos del sur y centro entrerriano y avanzarían posteriormente hacia el norte.

En Paraná, el pronóstico del SMN contempló para este sábado una jornada inestable, con probabilidad de tormentas durante la madrugada y la mañana. También se previeron ráfagas que podrían ubicarse entre los 42 y 50 kilómetros por hora.

La situación representará un cambio respecto de las condiciones registradas durante los días previos, cuando habían predominado temperaturas agradables y tiempo mayormente estable. El ingreso del frente frío favorecerá el desarrollo de áreas de tormentas sobre el centro del país y posteriormente sobre el Litoral.

Qué fenómenos pueden registrarse

El organismo nacional precisó que las tormentas podrían estar acompañadas por intensas precipitaciones en períodos cortos, ocasional granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas fuertes. Por ese motivo, la evolución del sistema será seguida durante el transcurso del sábado mediante las actualizaciones de los alertas meteorológicos.

La alerta amarilla implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden generar inconvenientes y que requieren mantenerse informado y tomar precauciones. En este caso, el principal riesgo estará asociado a la intensidad de las lluvias, las ráfagas, la actividad eléctrica y la eventual caída de granizo.

El avance de las tormentas también alcanzará durante el sábado a otras provincias del centro y norte argentino. El SMN mantiene advertencias de distinto nivel para sectores de Córdoba, San Luis, Santiago del Estero, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, entre otras jurisdicciones.

El Litoral concentrará la inestabilidad durante la tarde

El desplazamiento del sistema frontal hará que la actividad de tormentas se traslade progresivamente hacia el centro y el Litoral. Mientras algunas zonas de Buenos Aires tenderían a mejorar durante la tarde, la inestabilidad podría intensificarse sobre Entre Ríos y las provincias del noreste argentino.

En las áreas alcanzadas por alerta naranja, particularmente en sectores de Chaco, Formosa y Corrientes, el SMN anticipó condiciones potencialmente más intensas, con posibilidad de granizo de diversos tamaños, ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora y acumulados de lluvia de hasta 90 milímetros, con registros superiores de manera puntual.

Para Entre Ríos, en cambio, se mantuvo el nivel amarillo, con acumulados estimados entre 20 y 50 milímetros. La evolución de las tormentas dependerá del desplazamiento del frente y de las condiciones de humedad y temperatura presentes durante la jornada.