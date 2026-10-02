Se desarrollan las elecciones en Empleados de Comercio: más de 4.500 habilitados para votar

Los empleados de comercio de Paraná eligen este viernes 2 de octubre a las autoridades que conducirán el sindicato, en unos comicios que comenzaron a las 8 y se extenderán hasta las 21. Según se informó, 4.539 afiliados están habilitados para emitir su voto y los resultados se conocerían alrededor de las 22.

De acuerdo con los datos del padrón gremial, están habilitados 4.111 trabajadores activos y 379 jubilados, a los que se suman 40 afiliados de Cerrito.

La votación tiene como escenario principal la sede del gremio, ubicada en calle 9 de Julio 45, donde se dispusieron seis mesas electorales. Cinco están destinadas a trabajadores en actividad y la restante corresponde exclusivamente a jubilados.

Urnas móviles en establecimientos comerciales

Además de las mesas habilitadas en la sede sindical, se dispusieron 14 urnas móviles, que recorren grandes superficies comerciales y otros establecimientos previamente determinados.

Este mecanismo está destinado específicamente a los trabajadores que cumplen funciones en esos lugares, con el objetivo de facilitar su participación en los comicios. Los afiliados que no están alcanzados por las urnas móviles deben dirigirse a la sede del sindicato para emitir su voto.

La elección se desarrolla hasta las 21 y, una vez finalizado el proceso, comenzará el recuento. De acuerdo con las estimaciones, los primeros resultados podrían conocerse alrededor de las 22 de este viernes.

Dos listas compiten por la conducción

En las elecciones se enfrentan dos propuestas. Por el oficialismo participa la Lista Verde, encabezada por el actual secretario general, Daniel Ruberto, quien conduce la entidad desde hace cuatro décadas y en esta oportunidad está acompañado por Eugenia Velázquez.

Por la oposición se presenta la Lista Naranja, que lleva como candidato a secretario general a Juan Zalazar, acompañado por Ángeles Furlán. El espacio reunió a diferentes sectores opositores que habían participado de anteriores procesos electorales y plantea una propuesta de renovación de la conducción y mejoras en las prestaciones.