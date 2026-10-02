Murió Ricardo Soulé, fundador de Vox Dei y figura histórica del rock argentino

Ricardo Soulé, fundador de Vox Dei y una de las figuras fundamentales de la historia del rock argentino, murió este viernes 2 de octubre a los 76 años. La noticia fue comunicada por su familia y confirmada por su hija María Victoria, también cantante.

El músico falleció a las 6:43 y atravesaba desde hacía semanas un problema de salud por el que había decidido suspender sus presentaciones y compromisos públicos. Soulé se encontraba internado en un sanatorio de Quilmes.

La familia difundió un mensaje en las redes oficiales del artista para despedirlo. “Su espíritu es libre, su música es de todos, su alma está en paz y su obra es eterna”, expresaron sus seres queridos, quienes indicaron además que el músico estuvo acompañado por su familia durante sus últimos momentos.

El problema de salud y su alejamiento de los escenarios

El 11 de septiembre, Soulé había comunicado que se tomaría un receso de las presentaciones en vivo y de sus actividades públicas debido a un problema de salud. En aquel momento evitó brindar detalles sobre su cuadro y pidió privacidad para atravesar la situación junto a su familia.

El artista había manifestado entonces su esperanza de que el alejamiento fuera temporal y de poder regresar a los escenarios. Tras conocerse su situación, músicos y referentes del ambiente expresaron públicamente su acompañamiento.

Su muerte generó numerosas expresiones de pesar en el ámbito cultural. El Municipio de Quilmes, ciudad natal del artista, también despidió al músico y destacó su trayectoria y su vínculo permanente con la comunidad.

Una vida ligada a Vox Dei y al rock argentino

Héctor Ricardo Soulé nació el 15 de marzo de 1950 en Quilmes y fue uno de los protagonistas de la primera generación del rock argentino. En 1967 fundó junto a Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Juan Carlos “Yodi” Godoy el grupo que posteriormente adoptaría el nombre Vox Dei.

En 1970, la banda publicó Caliente, su primer álbum, que incluyó “Presente (El momento en que estás)”, composición de Soulé que con el paso de los años se convirtió en uno de los clásicos del rock argentino. El músico había escrito la canción cuando tenía apenas 17 años.

Un año después llegó uno de los proyectos fundamentales de su carrera: La Biblia. Publicada en 1971, la obra conceptual trasladó relatos de las Sagradas Escrituras al lenguaje del rock y se transformó en uno de los trabajos emblemáticos de Vox Dei y de la música argentina. Soulé tuvo un papel central en su composición y desarrollo.

Su extensa carrera como músico y compositor

Tras la salida de Godoy, Vox Dei continuó como trío y publicó trabajos como Jeremías, pies de plomo, La nave infernal, Es una nube, no hay duda y Vox Dei para Vox Dei.

A mediados de la década de 1970, Soulé comenzó a desarrollar paralelamente su carrera solista. A lo largo de los años atravesó distintos alejamientos y reencuentros con Vox Dei y continuó produciendo material propio.

Además de cantante y compositor, Soulé fue guitarrista y violinista, con una formación musical que influyó de manera particular en su estilo. Su obra combinó elementos del rock con referencias literarias, filosóficas y espirituales.

Su trayectoria artística se extendió durante casi seis décadas y quedó especialmente vinculada a “Presente” y La Biblia, dos trabajos que marcaron la historia de Vox Dei y ocuparon un lugar central en el desarrollo del rock argentino.