Peligra el amistoso de Argentina: Burkina Faso está varado en Marruecos

El amistoso entre la Selección argentina y Burkina Faso, previsto para este sábado 3 de octubre a las 21 en el estadio Monumental, quedó en duda debido a que la delegación africana permanecía este viernes en Casablanca, Marruecos, sin poder viajar hacia Buenos Aires. Hasta la tarde de este viernes, la AFA mantenía oficialmente el encuentro dentro de su programación.

A poco más de 24 horas del inicio previsto, los futbolistas de Burkina Faso continuaban alojados en un hotel de la ciudad marroquí. Según informó la prensa africana y trascendió en medios argentinos, surgieron diferencias respecto de las condiciones ofrecidas para concretar el traslado hacia Argentina.

La situación se complicó después de que el vuelo chárter que debía trasladar al plantel fuera cancelado. Ante ese escenario, las autoridades de Burkina Faso comenzaron a gestionar alternativas para conseguir que la delegación pudiera partir hacia Buenos Aires.

Gestiones contrarreloj para concretar el viaje

La Federación de Fútbol de Burkina Faso informó que autoridades gubernamentales, federativas y diplomáticas intervinieron para intentar reorganizar el itinerario. Entre ellas se encontraban la ministra de Deportes, Annick Pikbougoum Zingué Ouattara; el presidente de la Federación, Oumarou Sawadogo; y el embajador burkinés en Marruecos, Mamadou Coulibaly.

Burkina Faso vs Bénin.

Sin embargo, las alternativas para trasladarse hasta Argentina generaron reparos debido a la duración del viaje y al escaso margen de descanso que tendrían los futbolistas antes de salir al campo de juego.

Por ese motivo, las próximas horas resultaban decisivas. Si el plantel no conseguía viajar a tiempo, la realización del encuentro quedaría seriamente comprometida. De todos modos, hasta este viernes por la tarde no había un anuncio oficial de suspensión.

El comunicado oficial de Burkina Faso

Ante la incertidumbre por el viaje, la Federación de Fútbol de Burkina Faso (FBF) difundió un comunicado para explicar los inconvenientes que atravesó la delegación antes del amistoso previsto frente a la Selección argentina.

“La Federación de Fútbol de Burkina Faso desea informar a la opinión pública nacional, a los aficionados de los Etalons y a sus socios sobre la situación que atraviesa actualmente la delegación de Burkina Faso en Marruecos, en el marco del viaje a Buenos Aires para el partido amistoso internacional entre Argentina y Burkina Faso”, introdujeron.

En ese sentido, desde la entidad explicaron el motivo que impidió la salida de la delegación: “El viaje de la selección nacional se vio afectado tras la cancelación sin previo aviso, por parte de la empresa que fletó el avión, del vuelo inicialmente programado para el 30 de septiembre. Esta cancelación obligó a reorganizar el itinerario de la delegación”, advirtieron.

Las alternativas que evaluaron

La Federación señaló que, desde que se produjo el inconveniente, el Ministerio a cargo de Deportes, la FBF y la Embajada de Burkina Faso se movilizaron para encontrar una alternativa que permitiera al seleccionado continuar su viaje hacia Buenos Aires.

“Se han explorado diferentes opciones para reorganizar una nueva salida, pero las limitaciones relacionadas, en particular, con la duración del viaje han generado reservas entre los jugadores”, indicaron desde la Federación.

Finalmente, desde la FBF aseguraron que comunicarían cualquier cambio relevante sobre la situación. “Consciente de las preocupaciones legítimas de los aficionados ante esta situación, la FBF informará sobre cualquier novedad significativa al respecto. Agradece a los aficionados, a los socios y a todos los actores del fútbol burkinés por su apoyo y comprensión”, concluyeron.

El partido continúa en la agenda oficial

La AFA había programado el duelo entre Argentina y Burkina Faso para este sábado 3 de octubre, desde las 21, en el Monumental. Incluso, ya había designado al chileno José Cabero como árbitro principal del encuentro.

Burkina Faso llegó a esta ventana internacional después de disputar compromisos correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027. Antes del viaje previsto a Argentina, venció 1-0 a República Centroafricana en Casablanca.

Argentina, en tanto, venía de golear 4-0 a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el primero de los tres amistosos programados para esta Fecha FIFA.

La agenda de Argentina y la despedida de Messi

Después del compromiso ante Burkina Faso, la Albiceleste tenía previsto cerrar esta serie de amistosos el martes 6 de octubre, desde las 20, frente a Benín, nuevamente en el Monumental.

Ese encuentro tendrá un significado especial debido a que fue programado como la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina, luego de más de dos décadas con la camiseta albiceleste. Las entradas para ese partido se agotaron en menos de dos horas.