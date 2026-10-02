La UNER abrió las inscripciones para 2027 con 49 carreras renovadas

REDACCIÓN ELONCE
La UNER abrió las inscripciones para sus propuestas académicas de 2027. En diálogo con Elonce, la subsecretaria académica Silvana Gómez explicó las novedades de los planes de estudio y las opciones para los estudiantes.
La UNER abrió las inscripciones para las carreras correspondientes al ciclo académico 2027, con una oferta de 49 propuestas que fueron revisadas en el marco del programa de innovación curricular que la Universidad Nacional de Entre Ríos desarrolla desde 2023. La subsecretaria académica, Silvana Gómez, explicó en diálogo con Elonce las principales novedades de los planes de estudio y el proceso para anotarse.
“Estamos muy contentos con la apertura de las inscripciones para las propuestas académicas del año 2027. Son 49 carreras que han pasado por un proceso de revisión a partir del programa de innovación curricular que la UNER lleva a cabo desde el año 2023. Son planes de estudios que han sido revisados, son planes nuevos”, explicó Gómez.
De las 49 carreras, 23 cuentan con titulaciones intermedias. Además, la oferta incluye 11 propuestas de pregrado y cinco ciclos de complementación curricular. La mayoría se dicta de manera presencial, aunque también existen opciones bajo modalidad a distancia.
Cómo es el proceso de inscripción
La universidad revisó las instancias de preinscripción e inscripción con el objetivo de facilitar el acceso de los estudiantes. En el sitio web institucional se encuentran las características de las carreras, los canales de comunicación de las nueve facultades y un tutorial para completar el trámite.
“Estamos contentos también porque estuvimos trabajando en un proceso de revisión de esa instancia de la preinscripción y de la inscripción, que sabemos que es un momento muy importante para los estudiantes”, señaló la subsecretaria académica.
Gómez recomendó a los aspirantes leer el tutorial completo antes de iniciar el trámite y utilizar los correos electrónicos y números telefónicos disponibles para realizar consultas. Quienes cuenten con toda la documentación en formato digital podrán completar la inscripción de manera online a través del sistema Guaraní.
“Entre las recomendaciones que les damos es que puedan leer el tutorial completo. Cualquier duda que tengan en relación a ello, están los correos electrónicos y los números de teléfonos también para hacer las consultas”, indicó.
Planes de estudio renovados
La modificación de los planes de estudio se realizó en el marco del programa de innovación curricular de la UNER y contempló cambios vinculados con la duración de las carreras, las titulaciones intermedias y la incorporación de créditos académicos.
“Esto es muy importante también. Porque a partir de la revisión de estos planes se contemplan diferentes actividades que los estudiantes hacen en el recorrido de su vida universitaria, más allá de las asignaturas que van aprobando”, explicó Gómez.
Los créditos académicos permiten contemplar actividades desarrolladas durante la trayectoria universitaria, además de las materias aprobadas. Entre ellas se encuentran instancias de investigación, extensión y formación laboral vinculada con las carreras: “Se tienen en cuenta las instancias de investigación, de extensión y de formación laboral vinculada a las carreras que van a estudiar. Entonces, hay una serie de actividades que se contemplan también en estas propuestas académicas vinculadas a lo que se denomina los créditos académicos".
Las carreras con mayor demanda
Consultada por las propuestas que concentran mayor cantidad de interesados, Gómez mencionó entre las tradicionales a Medicina y Ciencias Económicas. También señaló una importante demanda en determinadas carreras a distancia.
“Generalmente son las tradicionales: Medicina y Ciencias Económicas. También hay mucha demanda en las carreras a distancia, en algunas tecnicaturas como la Tecnicatura de Desarrollo Web”, señaló.
La modalidad a distancia permitió ampliar el acceso a determinadas propuestas para estudiantes que residen en localidades donde la universidad no cuenta con una sede. Entre las opciones mencionadas se encuentran las tecnicaturas en Jardinería y Gestión de Organizaciones Agropecuarias de la Facultad de Ciencias Agropecuarias: “Hay personas que son de diferentes departamentos (Federal y Federación), en los cuales no tenemos sede y que es una instancia también de acceso, de poder ingresar a la universidad pública y acceder a una carrera universitaria".
Orientación para quienes todavía no eligieron una carrera
Durante el período de inscripciones, la UNER también recibe consultas de estudiantes que todavía no definieron qué carrera estudiar. Para acompañarlos en ese proceso, la institución cuenta con el programa “Puente a la Universidad”.
El programa ofrece información sobre las diferentes propuestas y cuenta con un módulo destinado a ayudar a los estudiantes a elaborar su proyecto de estudio. Allí pueden conocer los contenidos y características de cada carrera antes de tomar una decisión.
Becas, residencias y vida universitaria
La subsecretaria académica también destacó que la oferta de la UNER incluye políticas destinadas a acompañar las trayectorias estudiantiles. Entre ellas mencionó becas, residencias y actividades deportivas y culturales: “Para nosotros es muy importante, sabemos que es una herramienta de transformación social la universidad pública, en un contexto bastante complejo para quienes trabajamos, para los docentes, para el personal no docente".
Gómez también destacó que las propuestas están destinadas no solo a quienes terminan la escuela secundaria, sino también a personas que finalizaron sus estudios años atrás y deciden iniciar una carrera posteriormente: “También tenemos muchas personas que hace algunos años han finalizado y comienzan después de algún tiempo".
Además, recordó que existe una alternativa de ingreso para mayores de 25 años que no hayan finalizado el nivel secundario, mediante un proceso de evaluación. La inscripción para esa modalidad correspondiente al año en curso cerró en agosto: “También hay una opción que es el ingreso para mayores de 25 años, que en este año la inscripción cerró en el mes de agosto, pero que no han finalizado el secundario y hacemos un proceso de evaluación".
Después de la preinscripción, la universidad prevé desarrollar en febrero un curso de ambientación a la vida universitaria. Allí se abordarán aspectos relacionados con el ingreso, las políticas de bienestar y las herramientas disponibles para acompañar a los estudiantes durante su trayectoria.