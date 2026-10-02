Una misa unió en oración a la comunidad paranaense por la recuperación de la periodista Bárbara Brunetti

REDACCIÓN ELONCE
Una misa por los enfermos y afligidos reunió a fieles que elevaron oraciones por la recuperación de la comunicadora de Elonce, Bárbara Brunetti. La celebración se realizó en la parroquia San José Obrero.
Una misa reunió este viernes a feligreses que elevaron oraciones por la recuperación de la periodista de Elonce, Bárbara Brunetti, en una celebración realizada en la parroquia San José Obrero. La comunidad se unió en un pedido de fe y esperanza por la salud de la periodista, acompañada por familiares, amigos y compañeros de trabajo.
Durante la celebración, fueron varias las personas que quisieron expresar su acompañamiento para la comunicadora, que atraviesa un complicado cuadro de salud. Frente a las dificultades que atraviesa Bárbara, los presentes coincidieron en pedir por su recuperación y por la fortaleza de su familia.
Liliana, una de las mujeres presentes, expresó su esperanza en la recuperación de la periodista y destacó sus cualidades personales y familiares.
“Tiene que ser la mano de Dios únicamente la que la saque adelante y que vuelva con nosotros y con ustedes, que son sus compañeros. Es una excelente persona, una excelente mamá. Tiene que volver y por eso vamos a orar. El Señor va a obrar sobre ella para que pueda recuperarse pronto”, afirmó.
“Vamos a darle mucha fuerza”
Mónica también participó de la misa y destacó el acompañamiento de toda la comunidad. “Vamos a rezar por la salud de Bárbara y por todas las personas enfermas. Estamos todos aquí acompañándola. Vamos a darle mucha fuerza por su chiquito, por su marido. Ella es joven y va a salir adelante”, sostuvo.
La mujer puso el foco en la importancia de acompañar a Bárbara y a sus seres queridos durante este momento. Las oraciones, según expresó, también estuvieron destinadas a todas las personas que atraviesan situaciones de enfermedad.
René, asidua de la parroquia desde hace muchos años, recordó el vínculo que Bárbara mantiene con la comunidad de San José Obrero a través de su trabajo periodístico.
“A ella la conocemos porque siempre viene a hacer notas acá cuando se hace la Patronal y distintos eventos en San José Obrero. Hoy especialmente se hace esta misa y todos estamos unidos en oración desde el momento en que nos enteramos de lo que le está pasando. Pero, para Dios, nada es imposible. ‘Todo se puede en aquel que cree’, dice el Señor Jesús”, manifestó a Elonce.
“Jesús y la mamá María la van a levantar”
René también expresó su confianza en que la fe pueda acompañar el proceso de recuperación de Bárbara y a toda su familia.
“Nosotros creemos que Jesús y la mamá María, que es la intercesora, la va a levantar a ella y le va a dar la fortaleza a su familia para que todos salgan adelante: a Barbarita, a toda su familia y compañeros de equipo. Seguimos unidos en oración junto a todos los ángeles y santos, porque muchos interceden por ella”, afirmó.
Elsa, otra de las mujeres que participó de la misa, contó que conoce a Bárbara a través de su trabajo y que comenzó a rezar por ella desde que tomó conocimiento de su situación.
“La conozco de su trabajo de muchos años y hace de cuenta que la conozco personalmente. Estoy en un grupo de oración y, desde que me enteré de su enfermedad, empecé a orar por ella”, relató a Elonce.
Luego, expresó su confianza en la recuperación de la periodista: “Creo que ella va a salir adelante porque es una muy buena persona”.
Una cadena de oración por Bárbara
Martín también destacó la unión de quienes participaron de la misa y el acompañamiento hacia Bárbara y sus seres queridos.
“Estamos todos unidos en oración, haciendo la fuerza en cadena para una pronta recuperación. Sé que Dios está de su lado, también la Virgen, y con todos los que la queremos con el corazón, ella va a salir adelante”, expresó.
Los testimonios reflejaron el cariño y la cercanía de quienes decidieron acercarse a la parroquia San José Obrero para acompañar a Bárbara desde la fe. Las palabras estuvieron atravesadas por pedidos de recuperación, fortaleza y esperanza.