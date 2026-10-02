Productores entrerrianos reclamaron medidas urgentes ante el avance del delito rural

Cerca de un centenar de productores entrerrianos, junto a representantes de las entidades gremiales del sector, se reunieron en el Establecimiento Yola, en cercanías de Sir Leonard, departamento La Paz, para plantear una serie de reclamos vinculados con la seguridad en las zonas rurales.

El encuentro contó con la participación de representantes de FAA Filial Entre Ríos, SRA Distrito Entre Ríos y FARER, además de productores de distintas localidades de la provincia.

Al finalizar la reunión, los participantes suscribieron un petitorio en el que expresaron su preocupación por lo que definieron como un “avance descontrolado del delito rural” y una “violación permanente de la propiedad privada de los productores”.

Reclamo ante la Justicia

Uno de los principales puntos del documento estuvo dirigido a los funcionarios judiciales. Los productores reclamaron que “cumplan con su deber público” y que investiguen las denuncias que, según señalaron, fueron realizadas por hechos delictivos en zonas rurales.

En el petitorio solicitaron además que se adopten “medidas efectivas para esclarecer los hechos delictivos”, que los procesos judiciales avancen en tiempo y forma y que se dicten sentencias para quienes sean encontrados responsables.

“Situaciones que, a esta altura, son demandas de toda la sociedad local”, expresaron los firmantes en el documento.

En otro tramo del escrito, los productores sostuvieron que la falta de los cambios que consideran necesarios y urgentes provoca que continúen “viviendo como si el Estado de derecho no existiera”.

Pedido de equipamiento para la Policía Rural

Durante el encuentro, los productores destacaron en el documento “la labor realizada por el personal de la Policía Rural”, aunque plantearon la necesidad de dotar a los efectivos de herramientas que, según señalaron, resultan necesarias para desarrollar las tareas de prevención y seguridad.

En concreto, solicitaron que cada destacamento cuente con drones térmicos y miras nocturnas, al considerar que estos elementos permitirían reforzar el trabajo policial en las zonas rurales.

También reclamaron la instalación de cámaras de seguridad en rutas, caminos rurales y accesos, conectadas a un sistema de monitoreo y control policial.

Según plantearon, ese sistema debería permitir una “respuesta rápida ante situaciones delictivas”.

Las zonas incluidas en el reclamo

El documento señala como epicentro del reclamo a las zonas agropecuarias cercanas a Bovril, Avigdor, Sauce de Luna, Santa Elena, La Paz y Villaguay.

Los productores plantearon que las medidas solicitadas apuntan a fortalecer la prevención y la respuesta frente a los hechos que, según describieron en el petitorio, afectan a quienes desarrollan actividades productivas en esas regiones.

Quiénes firmaron el petitorio

La firma del documento estuvo encabezada por dirigentes de las entidades gremiales participantes.

Por FAA Entre Ríos suscribieron Matías Martiarena, Sebastián Klug y Marcelo Schreiner; por SRA Entre Ríos, Mariano Berisso y Mayda Spiazzi; y por FARER, Maximiliano Müller.

El petitorio contó además con el acompañamiento de la mayoría de los productores presentes en el encuentro realizado en el Establecimiento Yola.