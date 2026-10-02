Supermercados rebajan televisores: opciones desde $149.999 y modelos para comparar

Los supermercados ofrecen televisores desde $149.999 y descuentos de hasta el 34% en determinados modelos. Las propuestas abarcan desde equipos pequeños con resolución HD hasta Smart TV de gran tamaño, con diferencias de precio según sus características.

La opción más económica del relevamiento es un Noblex LED de 24 pulgadas. También aparecen dispositivos con sistemas Google TV, Android TV, VIDAA y Titan OS, además de pantallas con resolución Full HD y 4K.

Las ofertas corresponden a Carrefour, ChangoMas y Jumbo. Los porcentajes anunciados se calculan sobre el precio anterior de cada publicación: por eso, una rebaja mayor no necesariamente implica el valor final más bajo para equipos similares.

Las opciones más económicas de Carrefour

En Carrefour, el Noblex DB24X4000PI de 24 pulgadas y resolución HD figura a $149.999, frente a un precio anterior de $218.899, con un descuento anunciado del 31%. La descripción aportada lo identifica como un televisor LED y no como Smart TV.

Entre los televisores inteligentes, el BGH B3225H5 de 32 pulgadas, con sistema VIDAA y resolución HD, aparece a $269.000, con una reducción del 22%. El Philco PLD40FS23CHPI de 40 pulgadas, Full HD y Android TV, cuesta $332.999, un 24% menos que su valor anterior.

El mayor descuento informado es del 34% y corresponde al TCL 32S5K de 32 pulgadas, con tecnología QLED, resolución Full HD y Google TV: se publica a $359.999. También figuran un BGH de 32 pulgadas con Google TV a $334.999 y un Hisense de igual tamaño con VIDAA a $337.999.

Qué modelos ofrece ChangoMas

ChangoMas presenta un Philips Titan de 43 pulgadas, Full HD, a $499.999, con una rebaja del 14% respecto de los $579.999 anteriores. Otra alternativa es el Philips 40PFD6920/77 de 40 pulgadas, también Full HD, que cuesta $459.999 y tiene un descuento del 12%.

Para quienes buscan televisores 4K, la cadena ofrece el Philips Titan 50PUD7309/77 de 50 pulgadas a $699.999, con un 11% de reducción. El modelo de 55 pulgadas de esa línea figura a $789.999, con una rebaja del 12%.

La propuesta incluye además un Philips de 58 pulgadas con Google TV a $929.999 y un descuento del 5%. El Philips Ambilight 65PUD8100/77 de 65 pulgadas se publica a $1.329.999, frente a un valor anterior de $1.499.999.

Jumbo suma alternativas compactas y pantallas grandes

Jumbo ofrece el TCL QLED Full HD 32S5K-F de 32 pulgadas a $323.999,10, con un descuento del 10%. También publica un TCL de 55 pulgadas UHD 4K a $719.999,10 y un Philips de 65 pulgadas 4K a $1.169.999,10.

Entre las opciones de mayor tamaño del relevamiento aparecen el Noblex de 75 pulgadas con Google TV y resolución 4K a $1.790.999,10, y el Samsung Neo QLED de 75 pulgadas a $3.932.999,10. El LG QNED de 100 pulgadas figura a $7.649.999,15, con una rebaja del 15%.

Para comparar las propuestas de los supermercados, conviene revisar el código completo del modelo, la resolución y sus funciones, además del porcentaje de descuento. Los precios y la disponibilidad de los televisores pueden cambiar, por lo que el importe final debe confirmarse al seleccionar el producto y la modalidad de entrega.