El niño afectado por el incendio de una vivienda en Paraná XIV espera el alta y piden ayuda para él: "No le quedó nada”

El niño de 8 años que fue afectado por un incendio en una vivienda del barrio Paraná XIV evoluciona favorablemente y permanece estable en el Hospital San Roque de Paraná. Según contó Liguen Benavídez, esposa del padre del pequeño, se encontraba realizándose los últimos estudios y, si los resultados eran favorables, podía recibir el alta.

“Él está bien, se encuentra estable. Estaba ahora haciéndose unos estudios, últimos chequeos, así que, si sale todo bien, seguramente hoy le dan el alta”, contó Liguen en diálogo con Elonce.

El pequeño había sido trasladado al hospital luego del incendio ocurrido el lunes por la noche. Su principal afectación fue por inhalación de humo y, de acuerdo con lo explicado por su familia, no sufrió quemaduras de gravedad.

“Fue por inhalación de humo. No tuvo quemaduras, solo el dedito fue afectado, pero él está bien, está bien”, explicó la mujer.

Entre los estudios pendientes se encontraba un fondo de ojo, por lo que la familia aguardaba la evaluación médica para conocer cuándo finalmente podría regresar a casa.

“Conversa, está energético”

Liguen contó que permaneció junto al niño durante las últimas horas y pudo comprobar que se encontraba en buen estado general.

“Yo he estado con él, me quedé anoche, vine ayer, anteayer y hoy a la mañana. Él conversa, está energético”, relató.

Mientras aguardaban el alta, la familia comenzó a organizar una colecta para ayudar al pequeño, ya que el incendio provocó la destrucción total de la vivienda.

“La vivienda no le quedó nada, nada, nada. Perdieron todo. El nene no tiene zapatillas, no tiene cama, no tiene colchón, no tiene ropa, no le quedó nada a él”, expresó Liguen.

La mujer explicó que el niño quedará bajo el cuidado de su esposo, por lo que la ayuda que están solicitando está destinada específicamente a cubrir sus necesidades más urgentes.

“Yo estoy pidiendo por el nene, que ahora lo tiene a cargo mi marido. Estoy pidiendo para conseguirle una cama, un colchón y ropa, zapatillas, que no tiene, que no contamos con eso”, señaló.

Cómo colaborar

La familia solicitó especialmente ropa y elementos básicos para el niño. Según precisó Liguen, necesita zapatillas talle 36 y ropa talle 16, además de una cama y un colchón.

“Lo que estoy juntando con mi esposo ahora es específicamente para el niño, porque lo vamos a tener de ahora en más con nosotros en nuestra vivienda”, explicó.

También contó que necesita adaptar el espacio de su casa para recibir al pequeño.

“Necesito para hacer una pieza para él, porque es chiquitita mi casa. Tengo una nena de 3 años y un nene de 7”, relató.

Quienes puedan colaborar pueden comunicarse con Liguen Benavídez a través de Facebook e Instagram, donde también está difundiendo el pedido de ayuda.

La familia también brindó los siguientes números de contacto para quienes puedan acercar donaciones:

Liguen: 3435 708581

Esposo: 3435 269849

La prioridad, explicaron, es que el niño pueda contar con los elementos básicos una vez que reciba el alta y comience esta nueva etapa junto a su familia.