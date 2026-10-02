Un hombre fue atacado por avispas, se descompensó y murió

Un hombre de 67 años murió luego de descompensarse tras haber sido atacado por un enjambre de avispas mientras participaba de una reunión familiar en Jujuy. La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital, donde los profesionales constataron que había ingresado sin signos vitales.

El fallecido fue identificado como Julio Aníbal Tarifa, vecino de Alto Comedero. El episodio ocurrió el lunes 28 de septiembre, alrededor de las 17, en una vivienda del barrio 8 de Marzo.

De acuerdo con el relato que los familiares brindaron ante la Policía de Jujuy, Tarifa se encontraba reunido con sus allegados cuando, en determinado momento, habría sido atacado por un grupo de avispas. Poco después comenzó a sufrir una descompensación que se agravó rápidamente.

Lo trasladaron de urgencia al hospital

Ante el cuadro que presentaba, sus familiares decidieron llevarlo inmediatamente en un vehículo particular hasta el Hospital Carlos Snopek, sin aguardar la llegada de un servicio de emergencias.

Cuando arribaron al establecimiento sanitario, el hombre ya no presentaba signos vitales. Según publicó El Tribuno de Jujuy, Tarifa ingresó con cianosis, una coloración azulada de la piel y las mucosas asociada a una insuficiente oxigenación.

El personal sanitario realizó maniobras de reanimación, aunque no logró revertir el cuadro y finalmente constató su fallecimiento. Posteriormente, un efectivo policial que cumplía funciones en el hospital tomó declaración a los familiares que habían acompañado a la víctima.

Tras el fallecimiento, las actuaciones quedaron en manos del Ministerio Público de la Acusación, desde donde se dispusieron diferentes medidas para determinar con precisión qué provocó la muerte del hombre.

Entre ellas, la Justicia ordenó trasladar el cuerpo hasta la morgue del Poder Judicial ubicada en Alto Comedero para realizar la correspondiente autopsia médico-legal.

El estudio forense deberá determinar si las picaduras de las avispas estuvieron directamente relacionadas con la muerte y establecer cuál fue el mecanismo que provocó la rápida descompensación.

Hasta el momento, la reconstrucción del episodio se basó principalmente en las declaraciones de los familiares que se encontraban junto a Tarifa cuando ocurrió el ataque. La causa oficial del fallecimiento permanecía pendiente de los resultados de la autopsia.