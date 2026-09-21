Abigeato en Concordia: hallaron faenado un vacuno robado y uno de los detenidos era empleado del campo

Un caso de abigeato es investigado en el departamento Concordia luego del hallazgo de un animal vacuno faenado que habría sido sustraído del establecimiento rural “El Rocío”. Dos hombres quedaron vinculados a la causa y fueron trasladados para su identificación.

La situación comenzó sobre la Ruta Provincial 28, a unos 3.000 metros de la Ruta 4, después de que se advirtiera la presencia de dos personas que se movilizaban en una motocicleta y transportaban un animal faenado.

A partir de las averiguaciones realizadas, se estableció que el vacuno habría sido sustraído de un establecimiento rural de la zona, cuyo propietario había realizado la correspondiente denuncia.

El animal fue hallado en una vivienda

La investigación por el presunto abigeato continuó hasta un domicilio ubicado sobre calle Juan Manuel de Rosas al 700, donde fueron localizados dos hombres.

Al abrirse la puerta de la vivienda, se observaron cortes cárnicos en el piso. Ante esa situación, se solicitó una orden judicial para avanzar con la inspección del inmueble.

La medida fue autorizada por la fiscal Julia Rivoira y permitió continuar con las actuaciones dentro de la propiedad.

Secuestraron carne, cuchillos y una motocicleta

En el lugar se encontró un vacuno Hereford de pelaje colorado, completamente cuereado y eviscerado, que quedó incorporado como elemento de la investigación.

También fueron hallados dos cuchillos, dos caravanas de identificación ganadera, dos teléfonos celulares, una motocicleta y tres prendas de vestir.

Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia mientras se intenta reconstruir cómo se produjo la faena y determinar la eventual responsabilidad de las personas involucradas.

Los dos hombres fueron trasladados a dependencias de la Jefatura Departamental Concordia para ser correctamente identificados, sin que se informara por el momento la adopción de otras medidas en su contra. Según la información disponible, uno de ellos sería empleado del establecimiento “El Rocío”, de donde habría sido sustraído el animal posteriormente faenado.