Secuestraron 4.600 municiones, 1.400 cartuchos y tres armas ocultas en encomiendas

Gendarmería secuestró 4.600 municiones, 1.400 cartuchos y tres armas enviadas por encomienda. El cargamento salió de Santa Fe y tenía como destino cuatro provincias. Un escáner permitió detectar el material.
Secuestraron municiones y armas en encomiendas. Gendarmería secuestró 4.600 municiones, 1.400 cartuchos y tres armas enviadas por encomienda durante un control realizado sobre la Ruta Nacional 9. El cargamento estaba distribuido en seis paquetes transportados por un camión de paquetería.
El procedimiento se concretó a la altura del kilómetro 94,400, en jurisdicción de Zárate. Según se informó, las encomiendas provenían de Santa Fe y tenían como destino Salta, Misiones, Santiago del Estero y Río Negro.
Durante la inspección, efectivos de Gendarmería Nacional utilizaron un escáner portátil y detectaron imágenes compatibles con elementos sospechosos dentro de seis piezas postales. Los paquetes presentaban diferentes remitentes y destinatarios.
Qué encontraron dentro de las encomiendas
Ante la sospecha, los uniformados dieron intervención al Juzgado Federal de Campana, desde donde se autorizó la apertura de las encomiendas. El procedimiento se realizó en presencia de testigos.
Al revisar los paquetes, los gendarmes contabilizaron 4.600 municiones y 1.400 cartuchos de diferentes calibres. Además, hallaron tres armas de fuego que eran transportadas junto con el resto del cargamento.
Se trataba de una pistola semiautomática calibre 9 milímetros, un fusil de repetición calibre .243 Winchester y una carabina a repetición del mismo calibre, según se detalló oficialmente.
Intervino la Justicia Federal
Tras constatar el contenido de los envíos, el Juzgado Federal de Campana ordenó el secuestro de la totalidad de las armas de fuego, municiones y cartuchos encontrados.
Además, la Justicia dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades y establecer las circunstancias en las que se realizaron los diferentes envíos.
La causa quedó encuadrada inicialmente como una presunta infracción a la Ley Nacional Nº 20.429 de Armas y Explosivos, mientras continúa la investigación sobre el origen y los destinatarios del material secuestrado.