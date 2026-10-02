El BCRA amplía el acceso a créditos hipotecarios en la nueva licitación por $200.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó las condiciones para la segunda licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, por un monto de $200.000 millones, destinada a ampliar el financiamiento de créditos hipotecarios para la compra de viviendas.

Según la Comunicación “B” 13240, difundida a las entidades financieras, la operación se realizará el martes 6 de octubre, entre las 11 y las 15.

El monto establecido para esta nueva licitación será nuevamente de $200.000 millones, mientras que el plazo de aplicación de los fondos será de 90 días corridos desde su efectiva acreditación en la entidad financiera.

El cambio clave en esta segunda licitación

El principal cambio de esta nueva convocatoria está en los criterios de acceso al financiamiento. A diferencia de la primera licitación, los préstamos ya no estarán destinados exclusivamente a quienes buscan comprar su primera vivienda.

En esta oportunidad, también podrán acceder personas que ya sean titulares de una propiedad, siempre que no dispongan de su uso, publicó La Nación.

De esta manera, se amplía el universo de potenciales beneficiarios respecto de la primera licitación, ya que podrán ser alcanzadas tanto las personas que no tienen una vivienda como aquellas que cuentan con una propiedad, pero no pueden utilizarla.

Quiénes podrán acceder al financiamiento

De acuerdo con los parámetros informados por el BCRA, los fondos estarán destinados a préstamos para personas que no sean titulares de otra vivienda o que, aun siendo propietarias de una, no dispongan de su uso.

El objetivo es ampliar la oferta de financiamiento para quienes buscan acceder a su primera vivienda mediante un crédito hipotecario.

Los detalles de la segunda licitación

Fecha: martes 6 de octubre.

Horario: de 11 a 15.

Monto: $200.000 millones.

Plazo de aplicación: 90 días corridos desde la acreditación de los fondos.

Posturas: las entidades financieras podrán presentar una o más ofertas por cada tramo.

Cómo fue la primera licitación

La primera operación se realizó el 7 de septiembre. En esa oportunidad, ANSES recibió ofertas por $258.640 millones, por encima de los $200.000 millones previstos inicialmente.

Se presentaron 42 posturas de 18 entidades financieras, de las cuales 13 resultaron adjudicatarias.

Entre las entidades participantes estuvieron Banco Nación, Banco Ciudad y Banco Provincia, además de bancos privados como Macro, BBVA, Santander, Galicia, Supervielle y Credicoop.

En aquella primera licitación se establecieron dos tramos. El primero contempló $35.571 millones a un año, con una tasa de UVA más un spread promedio ponderado de 2,67%.

El segundo tramo fue de $164.429 millones a cinco años, con una tasa de UVA más un spread promedio ponderado de 4,94%.

El objetivo del programa

Durante la presentación del programa, el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la iniciativa busca actuar tanto sobre la oferta como sobre la demanda de créditos hipotecarios.

Según explicó el funcionario, los desarrolladores tendrán acceso a financiamiento en dólares, mientras que el programa apunta a impulsar el crédito hipotecario para las familias.

Caputo también afirmó que se trata de “una gran noticia para todas las familias argentinas”.