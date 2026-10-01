Lionel Scaloni tras el triunfo ante Bolivia: “El equipo tiene una identidad, juegue quien juegue”

Lionel Scaloni destacó la identidad de la Selección Argentina después del triunfo por 4 a 0 ante Bolivia, disputado el miércoles en Córdoba. El entrenador sostuvo que el desafío de esta nueva etapa es conservar el funcionamiento colectivo: “El equipo tiene una identidad y la respetaremos juegue quien juegue”.

El técnico reconoció que “Leo es irremplazable”, pero explicó que la ausencia de Messi no modifca los principios que pretende para el equipo. “Buscaremos la manera de jugar igual, con el mismo sentido, a través de la pelota, dar pases, llegar al arco”, expresó.

En la conferencia posterior al encuentro, calificó la actuación como “un partido completo”. Además, remarcó que los futbolistas que se incorporen deberán adaptarse a esa propuesta: “El desafío es seguir jugando de esta manera y que los llamados a la causa entiendan que esa es la manera de jugar”.

El doble nueve y el equilibrio del equipo

Lionel Scaloni valoró la presencia conjunta de Julián Álvarez y Lautaro Martínez desde el inicio. “Jugando con Julián y Lautaro nos da un montón de cosas. Ellos saben moverse, Julián más por la banda”, explicó sobre las alternativas que ofrece la dupla.

También detalló por qué no utilizaba habitualmente a ambos delanteros junto con Messi. “Hay un equilibrio que no se puede romper. Podés hacerlo en partidos específicos, como con Inglaterra, o en otras situaciones, pero no es nuestra idea”, sostuvo.

El entrenador señaló que, desde su perspectiva, reunir a los tres podía alterar ese balance. “Pero es una idea mía, no tengo problema en decirlo”, aclaró al fundamentar sus decisiones sobre la conformación del ataque.

La incorporación de juveniles y el lugar de Nico Paz

Sobre Nicolás Paz, Lionel Scaloni evitó presentarlo como un reemplazo individual de Messi y lo ubicó dentro del grupo de jóvenes que busca consolidarse. “Nico Paz es importante como lo es Mastantuono, Prestianni, los chicos que vienen empujando de atrás”, afirmó, y recordó que ya había integrado el plantel mundialista.

El técnico también destacó lo que significan los primeros minutos con la camiseta argentina. “Para cualquier entrenador, hacer debutar a un jugador es algo ilusionante. Pero para un entrenador de una Selección es todavía más. Se nota en la cara de los chicos cuando van a entrar”, manifestó.

A su entender, el contexto del seleccionado favorece esa integración. “Es el momento ideal para estos chicos, que tengan sus convocatorias”, sostuvo. También valoró la predisposición de los jugadores con mayor recorrido: “Vienen con ganas, todos han demostrado querer estar”.

El cuidado de los talentos y los partidos en el interior

Uno de los futbolistas sobre los que se detuvo fue Leonel Flores, el juvenil de Boca que sumó minutos ante Bolivia. “A los chicos que vienen a la Selección les pedimos lo que hacen en sus clubes”, explicó, aunque advirtió que deben acompañarlos: “Hay que cuidarlo, estarle cerca, contenerlo”.

Lionel Scaloni extendió ese planteo a otros jóvenes, entre ellos Franco Mastantuono. “Son talentos que hay que cuidar, es la única manera de que nos den frutos. No podemos pedirles que hagan todos los partidos lo que hizo Flores hoy”, señaló.

Por último, dijo que no sabe cuándo podría disputarse la Finalissima contra España y expresó su intención de llevar al equipo a otras provincias. “Vamos a intentar jugar en el interior. Merece todo el mundo ver a la Selección”, afirmó, aunque mencionó la capacidad del estadio de River como un factor que influye en la elección de las sedes.