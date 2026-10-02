La Selección Argentina prepara su once ante Burkina Faso: los cambios que evalúa Scaloni

La Selección Argentina enfrentará a Burkina Faso este sábado 3 de octubre, desde las 21:00, en el estadio Monumental. Lionel Scaloni pondría un equipo similar al que venció a Bolivia, aunque evalúa modificaciones para seguir probando alternativas en defensa y mediocampo.

El encuentro será el segundo amistoso del equipo nacional en esta fecha FIFA. Después del triunfo por 4-0 en Córdoba, el entrenador tendrá otra oportunidad de observar a los futbolistas que buscan consolidarse dentro del plantel.

Scaloni no dio pistas sobre la formación durante los entrenamientos y el once todavía no está confirmado. Las principales posibilidades de cambio aparecen en el lateral izquierdo y en dos posiciones de la mitad de la cancha.

La disputa por el lateral izquierdo

Román Vega fue titular frente a Bolivia y es una de las opciones para continuar en el equipo. El exjugador de Argentinos Juniors competirá por ese puesto con Facundo Medina, otra de las alternativas que tiene el entrenador.

En el resto de la defensa, la Selección Argentina mantendría a Agustín Giay, Cristian Romero y Lisandro Martínez. Emiliano Martínez seguiría como arquero en la formación que se perfila para enfrentar al conjunto africano.

La elección entre Vega y Medina será una de las decisiones pendientes antes del partido. Scaloni busca ampliar las opciones del equipo y podría utilizar este encuentro para darle minutos desde el inicio a otro futbolista.

Las variantes que analiza en el mediocampo

Gianluca Prestianni ocupó el sector izquierdo ante Bolivia, pero su continuidad no está asegurada. Matías Soulé tiene posibilidades de ingresar al once, mientras que Valentín Barco también aparece entre las alternativas para esa función.

Otra disputa involucra a Nicolás Paz y Franco Mastantuono. El rendimiento de Paz en el primer amistoso lo sostiene como candidato a continuar, aunque Mastantuono buscará una oportunidad para jugar desde el arranque.

Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister mantendrían sus lugares en el centro del mediocampo de la Selección Argentina. Las variantes que evalúa el entrenador se concentran, principalmente, en los futbolistas que acompañarán a esa dupla.

El doble nueve y la probable formación

Julián Álvarez y Lautaro Martínez seguirían compartiendo el ataque. Scaloni volvería a utilizar la dupla después de la victoria ante Bolivia, con la intención de continuar evaluando su funcionamiento conjunto.

La probable formación de la Selección Argentina es: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Román Vega o Facundo Medina; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Gianluca Prestianni o Matías Soulé; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Ese equipo es tentativo y podría modificarse antes del inicio. El amistoso del sábado, previsto para las 21:00 en el Monumental, permitirá conocer cuáles de las alternativas analizadas por Scaloni finalmente tendrán lugar entre los titulares.