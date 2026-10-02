Halle Berry fue denunciada por su exesposo por presunto maltrato a su hijo de 12 años

Halle Berry, conocida por interpretar a Tormenta en la saga X-Men y protagonizar Gatúbela, fue denunciada por su exesposo, Olivier Martínez, por presunto maltrato físico contra el hijo de ambos, de 12 años. La defensa de la actriz rechazó las acusaciones.

La estadounidense también participó en la película de James Bond Otro día para morir y ganó el Oscar a mejor actriz por Monster’s Ball. Su expareja solicitó una orden de alejamiento temporal a partir de un supuesto episodio ocurrido el sábado 26 de septiembre.

La presentación fue difundida por medios estadounidenses que accedieron a documentos judiciales. En el escrito, Martínez afirmó que la actriz habría agredido al menor y sostuvo que existieron otras situaciones de presunto abuso durante los últimos años.

Qué denunció Olivier Martínez

El actor francés señaló que el episodio ocurrió mientras el niño estaba con su madre. Según su versión, Halle Berry habría sujetado a su hijo por el cuello durante una agresión, una acusación que deberá ser evaluada por la Justicia.

Martínez sostuvo que la situación le provocó angustia emocional y mental. También aseguró que no se trataba de un hecho aislado, aunque esas afirmaciones forman parte de su relato y no constituyen una conclusión judicial sobre lo ocurrido.

Halle de joven.

Como respaldo de su solicitud, presentó conversaciones que atribuyó a intercambios con la actriz. La documentación incluye mensajes vinculados con el pedido del menor de que su padre lo retirara antes de lo previsto.

Los mensajes que incorporó a la presentación

De acuerdo con el escrito, el niño se comunicó con Martínez para pedirle que fuera a buscarlo. Cuando el actor consultó a Berry, ella habría expresado su desacuerdo y cuestionado la actitud de su hijo frente a la situación.

Otro mensaje atribuido a Halle Berry, enviado el domingo 27 de septiembre, señala que había intentado comunicarse con el menor. Allí le habría pedido a su exesposo que lo animara a hablar con ella durante esa jornada.

Halle y Oliver Martínez.

La documentación también incluye una expresión de pesar por lo sucedido la noche anterior. Ese intercambio fue incorporado por Martínez a su presentación, pero no permite, por sí solo, determinar cómo ocurrió el episodio denunciado.

La respuesta de la abogada de la actriz

La respuesta de la defensa estuvo a cargo de Marina Beck, quien rechazó el planteo. La letrada sostuvo que la demanda “carece por completo de fundamento” y la calificó como deliberadamente engañosa.

Beck también cuestionó la conducta de Martínez y afirmó que su representada está acostumbrada a este tipo de situaciones por parte de su exesposo. Según expresó, la actriz se encuentra profundamente apenada por lo sucedido.

La abogada aseguró que Halle Berry continuará defendiendo los intereses de su hijo y brindándole el amor y el apoyo que necesita. Las acusaciones del actor fueron rechazadas por la defensa y deberán ser examinadas dentro del proceso judicial.