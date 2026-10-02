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UPCN presenta en Paraná la obra “El Debate”, sobre el histórico encuentro entre Rucci y Tosco

La obra teatral pone en escena la discusión televisiva entre los sindicalistas José Ignacio Rucci, de origen peronista, y Agustín Tosco, de raíz comunista, ocurrida en 1973.

2 de Octubre de 2026
UPCN trae a Paraná la obra “El Debate”
UPCN trae a Paraná la obra “El Debate”

La obra teatral pone en escena la discusión televisiva entre los sindicalistas José Ignacio Rucci, de origen peronista, y Agustín Tosco, de raíz comunista, ocurrida en 1973.

La Seccional Entre Ríos de UPCN, a través de su Secretaría de Cultura, trae a la capital entrerriana la obra teatral que pone en escena la discusión televisiva entre los sindicalistas José Ignacio Rucci, de origen peronista, y Agustín Tosco, de raíz comunista, ocurrida en 1973. La presentación será el sábado 17 de octubre a las 21 hs en el Centro Provincial de Convenciones, con entrada libre y gratuita.

 

Rucci y Tosco protagonizaron el histórico cruce en vivo por Canal 11, el martes 13 de febrero de 1973, un mes antes de las elecciones que se realizarían en marzo. Fue durante el programa “Las dos campanas”, conducido por Gerardo Sofovich, que ese día marcó un “ranking monstruoso”, según relatan las crónicas del momento.

 

Manuel González Gil es autor y director de la puesta teatral que reconstruye ese episodio de la historia sindical argentina, con las actuaciones de Enrique Dumont (Rucci) y Gabriel Rovito (Tosco).

 

“Esta obra funciona como un documento histórico”, resaltó la Secretaria de Cultura de UPCN Entre Ríos, Noelia Bertín, y señaló la importancia de que los trabajadores y la sociedad puedan presenciarla como forma de acercamiento hacia “las dos grandes posturas de ambos dirigentes gremiales que reflejaban el rol del movimiento sindical y la organización de los trabajadores en un contexto del fin de la dictadura militar y el regreso a la democracia a partir de las elecciones de marzo de 1973”.

 

Al momento del debate, Rucci era secretario general de la CGT y dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), mientras que Tosco encabezaba el gremio Luz y Fuerza de Córdoba y era referente del sindicalismo clasista. Bertín destacó “el nivel de claridad conceptual, inteligencia y respeto en que se desarrolló el cruce, donde cada cual defendió su postura y su ideal”.

 

Remarcó además la “sorprendente actualidad que tiene esa discusión, principalmente respecto a las tensiones sociales y políticas que siguen presentes en la realidad de nuestro país”. En ese sentido, entendió que “es fundamental conocer la historia reciente, para que la toma de decisiones acompañen y refuercen la democracia”.

 

Por último sostuvo que esta obra “invita a reflexionar acerca del pasado, el presente y el futuro del movimiento obrero argentino”.

 

La entrada es gratuita, con retiro previo en la sede del Sindicato, ubicado en Santa Fe 463. Estarán disponibles a partir del lunes 5 de octubre, en el horario de 8 a 17 hs.

Temas:

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