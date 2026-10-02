Localidades del Área Metropolitana se reunieron con Provincia por la continuidad del acueducto

Las localidades del Área Metropolitana de Paraná retomaron las gestiones para dar continuidad al acueducto que permitiría mejorar el abastecimiento de agua. Intendentes de Oro Verde, San Benito y Sauce Montrull se reunieron con funcionarios provinciales y de la capital para evaluar la viabilidad del proyecto y sus necesidades de financiamiento.

El encuentro se realizó en Oro Verde y contó con la participación de César Clement, Soledad Daneri y Ariel Voeffray, junto al secretario de Gobiernos Locales de Entre Ríos, Ricardo Vales. Por Paraná asistieron Maira Collante, Agustín Lescano y Xavier Bilbao, representantes de las áreas de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental y de Planificación e Infraestructura.

En diálogo con Elonce, Clement explicó que la reunión respondió a un planteo sostenido por los municipios. “La verdad que es una necesidad para nosotros el agua dulce”, expresó, y señaló que buscaban conocer los detalles sobre la interrupción de los trabajos y las posibilidades de retomarlos.

Hasta dónde llegó la obra en Oro Verde

El intendente indicó que la cañería llegó hasta calle Las Rosas, donde estaba prevista la instalación de un reservorio para distribuir el agua. Según precisó, en ese sector la obra no tuvo continuidad desde 2023.

Clement también informó que el municipio licitó la repavimentación de esa calle, que había quedado deteriorada después de los trabajos. Aclaró que el avance del acueducto fue diferente en cada localidad y remarcó la necesidad de aprovechar lo ya ejecutado.

“Hay mucha inversión, mucha inversión ha quedado bajo tierra y por eso tenemos que seguir adelante con esto”, sostuvo. Para las localidades del Área Metropolitana, la continuidad del proyecto requiere resolver tanto las cuestiones técnicas pendientes como la disponibilidad de recursos.

Revisión del proyecto y búsqueda de financiamiento

Clement explicó que los funcionarios provinciales plantearon la necesidad de reevaluar aspectos técnicos antes de avanzar. “No está cerrada la puerta, obviamente, de lo que es el acueducto”, afirmó, aunque reconoció las dificultades para financiar una infraestructura de esa magnitud.

El jefe comunal señaló que la interrupción del flujo de fondos nacionales complicó la continuidad. “La idea es seguir trabajando y ver cómo se refinancia una obra de esta magnitud”, expresó sobre uno de los principales puntos abordados durante la reunión.

Localidades del área metropolitana piden soluciones por el agua

También aclaró que los presupuestos municipales no permiten afrontar por sí solos un acueducto o una planta potabilizadora con toma al río. Como alternativa, mencionó la posibilidad de gestionar financiamiento internacional, incluido el Banco Interamericano de Desarrollo, sin anunciar una fuente de recursos confirmada.

El crecimiento urbano y los próximos pasos

El intendente vinculó la necesidad de las localidades del Área Metropolitana con el aumento de la población. Señaló que el crecimiento urbano amplía la demanda de servicios y que mejorar la calidad del agua es uno de los objetivos que los municipios vienen planteando desde hace años.

“En nuestra localidad, el agua es agua dura, agua muy pesada. Y realmente, lo que uno busca es una alternativa siempre”, manifestó. En ese marco, sostuvo que la búsqueda de una solución debe contemplar a los distintos municipios que comparten esta necesidad.

Clement adelantó que Vales trasladará los planteos al ministro Manuel Troncoso y al gobernador para continuar las conversaciones. “Muy pronto se va a dar otra próxima reunión para seguir trabajando sobre esto”, afirmó, aunque no se informó una fecha de reanudación de la obra ni un esquema financiero definido.