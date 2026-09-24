Vecinos de Oro Verde renovaron el reclamo por la calidad del agua para consumo

Vecinos de un sector de Oro Verde reiteraron este jueves su reclamo por la calidad del agua que reciben en sus viviendas y mostraron en Elonce una muestra turbia obtenida directamente de las canillas. Aseguraron que el problema llevaba un año y siete meses sin una solución definitiva.

Emilio Fáes y Octavio Halle explicaron a Nunca Es Tarde que estudios realizados por el área provincial de Hidráulica detectaron niveles elevados de hierro y manganeso en el agua proveniente de uno de los pozos que abastecen a la localidad.

Según señalaron, las concentraciones encontradas excedieron los parámetros establecidos por el Código Alimentario Argentino. Por ese motivo, sostuvieron que el agua analizada no era apta para el consumo humano.

“Nadie se quiere hacer responsable”

Fáes afirmó que los vecinos habían realizado numerosos reclamos ante la Cooperativa de Agua Potable, la Municipalidad y las autoridades provinciales, pero que el problema continuaba. “Hace un año y siete meses que venimos con el mismo tema. Nadie se quiere hacer responsable y hasta ahora no tenemos una respuesta”, expresó.

El vecino relató que también mantuvieron un encuentro en Casa de Gobierno. De acuerdo con su testimonio, allí les indicaron que la prestación y el control del servicio correspondían al ámbito municipal.

Halle explicó que el análisis efectuado por Hidráulica confirmó la presencia de hierro y manganeso por encima de los parámetros permitidos. “Está fuera de lo que establece el Código Alimentario Argentino. Esa agua no es apta para consumo”, remarcó.

Dudas sobre el pozo cuestionado

Los vecinos señalaron que la cooperativa informó que el pozo observado había sido retirado de funcionamiento. Sin embargo, manifestaron dudas sobre el cumplimiento efectivo de esa medida.

“La cooperativa dice que lo cerró, pero nosotros tenemos sospechas de que no fue así porque fuimos hasta el lugar y vimos que el medidor seguía funcionando”, sostuvo Valle.

Cooperativa de agua potable de Oro Verde (archivo Elonce)

También indicaron que presentaron pedidos de acceso a la información pública y que las respuestas obtenidas reconocieron la existencia de inconvenientes en el servicio.

Según explicaron, la documentación incorporada al expediente reunió informes y contestaciones de la cooperativa, el municipio y la Dirección de Hidráulica. No obstante, afirmaron que todavía no se había definido una obra concreta para resolver el abastecimiento.

Reclaman controles municipales

Halle sostuvo que la Municipalidad de Oro Verde debía ejercer el control sobre la entidad encargada de prestar el servicio y garantizar que el agua suministrada cumpliera con las condiciones correspondientes.

“La cooperativa presta el servicio, pero tiene que ser controlada por el municipio. La Municipalidad debe garantizar que el agua sea adecuada”, planteó.

Los vecinos valoraron que se hubieran realizado reuniones entre representantes municipales, provinciales y de la cooperativa. Sin embargo, solicitaron que esos encuentros continuaran y derivaran en un plan de acción.

Además, cuestionaron la falta de participación de otros sectores políticos e institucionales. Señalaron que concejales, legisladores provinciales y representantes del departamento también podrían intervenir para solicitar información y acompañar el reclamo.

Posibles consecuencias en la salud

Los entrevistados indicaron que la situación no solo generaba preocupación por el consumo directo, sino también por el uso cotidiano del agua para bañarse, lavar alimentos o realizar tareas domésticas.

Aseguraron que algunos residentes habían presentado afecciones en la piel, aunque no aportaron diagnósticos médicos que permitieran establecer públicamente una relación directa entre esos cuadros y la calidad del suministro.

También rechazaron una afirmación que, según relataron, fue realizada durante una reunión y que indicaba que el manganeso podía resultar beneficioso para mujeres embarazadas. “Después nos llamaron médicos escandalizados por lo que se había dicho. Con ese tipo de afirmaciones se hace muy difícil avanzar”, sostuvo Halle.

Vecinos de Oro Verde renovaron el reclamo por la calidad del agua para consumo

Convocaron a otros vecinos

Fáes y Halle convocaron a los habitantes de Oro Verde a involucrarse en el reclamo y acompañar las gestiones para conseguir una respuesta de las autoridades.

Reconocieron que existían temor y agotamiento entre las familias porque se trataba de una problemática prolongada. Aclararon, además, que no exigían una solución inmediata, pero sí la presentación de alternativas y un cronograma de trabajo.

“No estamos pidiendo algo imposible ni diciendo que se solucione de un día para el otro. Queremos empezar a dialogar, compartir los diagnósticos y encontrar una respuesta”, expresaron.

Los vecinos señalaron que numerosas familias compraban agua envasada debido a la desconfianza sobre el suministro. Si bien indicaron que el problema más visible se encontraba en el sector cercano a la ruta que conduce hacia Tezanos Pinto, sostuvieron que también existían inconvenientes en otros barrios.

Las alternativas para mejorar el servicio

Entre las posibles soluciones mencionaron la construcción de un nuevo pozo o la incorporación de varias perforaciones que permitieran mejorar la calidad y distribución del agua.

También recordaron que el Acueducto Metropolitano había sido presentado como una respuesta estructural para la zona. Sin embargo, los trabajos están frenados desde la llegada al gobierno nacional de Javier Milei y su política de desfinanciamiento de la obra pública.

“El acueducto podría haber dado una respuesta, pero quedó paralizado. Si esa solución no está disponible, hay que buscar otra alternativa”, afirmó Halle.

Los entrevistados admitieron que las obras necesarias demandarían una inversión importante. Sin embargo, remarcaron que la falta de recursos no podía prolongar indefinidamente una situación relacionada con un servicio esencial.

Finalmente, solicitaron que el municipio, la cooperativa y el Gobierno provincial intervengan de manera coordinada. “El tiempo de las palabras se agotó. Queremos que cada institución haga su parte y que aparezca una solución”, concluyeron.