"Vialidad es una gran familia": reconocieron a trabajadores por su trayectoria en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
En vísperas del Día del Camino y del Trabajador Vial, Vialidad Provincial realizó un acto para distinguir a agentes con 25 y 40 años de servicio. Uno de los homenajeados destacó el sentido de pertenencia: "Vialidad es una gran familia".
El Día del Camino y del Trabajador Vial se celebró de manera anticipada en Vialidad Provincial con un acto de reconocimiento a agentes que cumplieron 25 y 40 años de trayectoria. La jornada permitió destacar el compromiso de quienes diariamente trabajan para mantener la red vial entrerriana.
Ezequiel Donda, de Vialidad Provincial, valoró el crecimiento de la participación en la celebración. "Cada año se suma más gente y creo que eso indica que se logra el compromiso de toda esta familia vial", expresó. Además, aseguró que las obras actualmente en marcha son posibles por el trabajo conjunto de los agentes.
Por su parte, Federico Colominas, representante gremial, resaltó el sentido de pertenencia de quienes integran la repartición. "Hay muchos trabajadores que llevan 25 y 40 años de carrera, toda una vida", sostuvo. También recordó que muchos desarrollan sus tareas desde muy temprano, al costado de los caminos y bajo condiciones climáticas adversas.
Hugo Vergara y 25 años dentro de Vialidad
Entre los trabajadores reconocidos estuvo Hugo Vergara, quien ingresó a Vialidad en 2001 y cumplió 25 años de servicio. Actualmente es jefe del Departamento de Control y Verificación, área encargada de supervisar movimientos de personal y materiales en distintos sectores de Paraná.
"Qué rápido pasaron estos años. Estoy emocionado porque en esta repartición uno ha hecho su vida, su familia y muchos amigos", expresó Vergara. En su función tiene unas 70 personas a cargo y participa del control de aproximadamente 600 agentes distribuidos entre diferentes dependencias.
El trabajador definió el funcionamiento de Vialidad como una cadena en la que cada integrante cumple una función indispensable. "El que está en la ruta, el que maneja un camión, el que está en la guardia o en una oficina, todos tienen un valor importante. Si una de las partes no funciona, la cadena se corta", afirmó.
El valor de mantener los caminos entrerrianos
Vergara señaló que durante sus años de servicio comprendió especialmente la importancia de Vialidad para el funcionamiento de la provincia. "Cuando uno recorre Entre Ríos se da cuenta de lo importante que es que un camino esté en funcionamiento y mantenido", manifestó.
Donda, en tanto, indicó que actualmente se realizaron o están en ejecución intervenciones sobre más de 1.000 kilómetros de rutas y destacó inversiones en equipamiento y materiales. “Hay muchísimo trabajo detrás y ese esfuerzo lo ponen los trabajadores”, afirmó.
La jornada permitió reconocer décadas de servicio y poner en valor las diferentes tareas que hacen al funcionamiento cotidiano de Vialidad Provincial, antes de la conmemoración oficial del Día del Camino y del Trabajador Vial.