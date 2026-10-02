El Quini 6 pondrá en juego $9.400 millones este domingo tras tres jornadas con pozos vacantes

El Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de $9.400 millones el domingo 4 de octubre, después de tres jornadas consecutivas sin ganadores con seis aciertos en sus modalidades principales. El próximo sorteo comenzará a las 21:15.

El concurso número 3.413, realizado el miércoles 30 de septiembre, dejó vacantes los premios mayores del Tradicional, La Segunda y Revancha. La misma situación se había registrado en las jugadas del domingo 27 y del miércoles 23.

La Lotería de Santa Fe anunció el monto previsto para la próxima edición. Los $9.400 millones corresponden a la suma de los premios estimados de las distintas modalidades y no a un único premio para un apostador.

Cómo se distribuye el pozo del domingo

La Segunda tendrá el mayor monto previsto, con $4.800 millones. Le seguirá Revancha, que pondrá en disputa un premio estimado de $2.200 millones para quienes consigan los seis aciertos correspondientes.

El Tradicional Primer Sorteo contará con un pozo proyectado de $1.700 millones. Estas tres modalidades reúnen $8.700 millones del total anunciado para el Quini 6 del domingo.

La distribución se completa con $500 millones para el Siempre Sale y $200 millones para el Premio Extra. Al tratarse de montos estimados, representan la previsión informada para la próxima jugada.

Qué números salieron en el último sorteo

En el Tradicional Primer Sorteo del miércoles 30 de septiembre salieron los números 01, 02, 09, 28, 40 y 41. Ninguna apuesta reunió los seis aciertos necesarios para obtener el premio principal.

En La Segunda, la combinación fue 08, 13, 14, 33, 36 y 42. Esa modalidad tampoco registró ganadores con seis coincidencias, por lo que su pozo mayor quedó vacante.

Revancha tuvo como números favorecidos el 06, 22, 24, 33, 34 y 43. Al igual que en las otras dos categorías principales del Quini 6, no hubo apuestas con los seis aciertos.

Doce ganadores en el Siempre Sale

El Siempre Sale arrojó los números 06, 07, 24, 28, 31 y 37. En esta modalidad, doce participantes acertaron cinco bolillas y compartieron el premio disponible.

Cada uno de esos apostadores obtuvo más de $31 millones. Así, aunque quedaron vacantes los pozos mayores del Tradicional, La Segunda y Revancha, la jornada sí tuvo ganadores en el Siempre Sale.

La próxima edición del Quini 6 se realizará el domingo 4 de octubre desde las 21:15, en la sala oficial de la Lotería de Santa Fe. Allí se conocerán las nuevas combinaciones y si los premios acumulados encuentran ganadores.