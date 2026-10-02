Jubilados y pensionados provinciales celebraron su día: "Nos hace sentir que no vamos a envejecer nunca"

REDACCIÓN ELONCE
El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales realizó su tradicional festejo por el Día del Jubilado Provincial. Hubo almuerzo, música, baile, sorteos, regalos y un show sorpresa. "Hay que celebrar la vida", destacaron a Elonce.
El Día del Jubilado y Pensionado Provincial en Entre Ríos tuvo su celebración este viernes en el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná, donde numerosos afiliados compartieron un almuerzo acompañado por música, baile, sorteos, regalos y diferentes sorpresas. Si bien la fecha se conmemoró el 30 de septiembre, la institución eligió esta jornada para realizar el tradicional encuentro.
Griselda Ledesma, presidenta del Centro, destacó a Elonce la alegría con la que los asistentes llegaron a la celebración. "Estamos orgullosos de verlos con la alegría que vienen. Trabajamos para eso, para que se olviden un poquito de todas las cargas y los problemas que tenemos en este momento los jubilados", expresó.
"Hay que seguir, divertirnos y celebrar la vida principalmente", agregó Ledesma. Para la jornada prepararon un almuerzo, brindis, regalos, sorpresas y un espectáculo. "Hemos trabajado para que hoy pasen, aunque sea unas horas, felices", remarcó.
Un encuentro para compartir y disfrutar
Mario Huss, vicepresidente de la institución, explicó que el festejo se realiza todos los años y destacó que el Centro mantiene actividades durante todo el año. "Hacemos charlas, conferencias y siempre estamos atentos a todo lo que podamos brindarles a los jubilados de Paraná", indicó.
Claudia Vallori, vocal de la Caja de Jubilaciones y representante de los jubilados, también participó de la celebración y valoró el trabajo realizado por la comisión directiva. "Han preparado cada uno de los detalles para que sea una fiesta", sostuvo.
Vallori reconoció que el encuentro se produce en un contexto de preocupación para el sector, pero destacó la importancia de generar un espacio de distensión. "Le vamos a poner toda la alegría posible para que sea un día de fiesta. Se lo merecen", afirmó.
Música, baile y testimonios de los protagonistas
Los propios jubilados fueron quienes reflejaron el clima de la jornada. Una de las asistentes destacó el acompañamiento que encuentra en la institución: "Es la que nos contiene, la que nos sigue enseñando a pesar de la edad y la que realmente nos hace sentir que no vamos a envejecer nunca".
El baile comenzó incluso antes del almuerzo y continuaría durante la tarde junto con los sorteos. Otro de los participantes, jubilado desde hace ocho años y medio, contó que disfruta esta etapa viajando, mientras que una docente jubilada señaló que continúa dictando talleres y realizando actividades. "Uno maneja sus horarios y tiene otro tipo de actividades para hacer. Así se mantiene bien activa", expresó.
También hubo lugar para las historias personales. Un hombre recientemente jubilado contó que ahora busca "vivir la vida" junto a su pareja, también jubilada, con quien lleva cinco años de relación. Entre música, comida y encuentros, la jornada permitió que jubilados y pensionados provinciales compartieran su celebración y disfrutaran de una tarde especialmente preparada para ellos.