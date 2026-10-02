Entre Ríos busca financiamiento internacional para proyectos de residuos y transición energética

El financiamiento para proyectos de Entre Ríos vinculados al tratamiento de residuos y la transición energética fue uno de los ejes de las gestiones desarrolladas en París, donde se analizaron herramientas que permitan convertir esas iniciativas en inversiones concretas. Las conversaciones se dieron en el marco de la Argentina Week, que se desarrolla entre el 30 de septiembre y este viernes 2 de octubre.

Uno de los encuentros fue con representantes de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), con quienes se evaluaron diferentes alternativas para financiar proyectos entrerrianos. La agenda estuvo centrada especialmente en gestión de residuos y transición energética, dos áreas que requieren inversiones de largo plazo para avanzar en su ejecución.

También se analizó la posibilidad de incorporar al Consejo Federal de Inversiones (CFI) mediante mecanismos de garantía que faciliten los procesos de financiamiento. "El financiamiento es clave para que las inversiones se concreten", sostuvo el gobernador Rogelio Frigerio durante las gestiones.

(GdER)

Herramientas para transformar proyectos en inversiones

La búsqueda apunta a contar con instrumentos financieros y garantías que permitan reducir obstáculos para proyectos que necesitan recursos importantes y plazos prolongados. En ese sentido, las gestiones buscan ampliar las alternativas disponibles para iniciativas consideradas estratégicas para la provincia.

El tratamiento de residuos aparece como uno de los principales ejes. A la vez, la transición energética forma parte de la agenda de inversiones que Entre Ríos presentó durante su participación en París, junto con otros sectores vinculados al desarrollo productivo, logístico y exportador provincial.

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Frigerio sostuvo que el Estado debe generar las condiciones necesarias para facilitar la llegada de recursos y acelerar los proyectos. La articulación planteada incluye organismos provinciales y nacionales junto con entidades internacionales capaces de aportar financiamiento y mecanismos de garantía.

La agenda entrerriana en París

Las reuniones forman parte de la participación de Entre Ríos en la Argentina Week, un encuentro que reúne a funcionarios, gobernadores, empresarios y representantes de compañías europeas. La agenda incluye sectores como energía, agroindustria, infraestructura y tecnología.

El objetivo de la presencia entrerriana fue presentar oportunidades concretas para atraer inversiones y establecer vínculos con organismos internacionales. La provincia también expuso su potencial agroindustrial, exportador y logístico ante empresarios e inversores.

Como parte de las actividades en Francia, Frigerio participó además de un encuentro con el presidente francés Emmanuel Macron, junto a autoridades nacionales y otros gobernadores. La agenda buscó fortalecer los vínculos económicos y abrir alternativas de cooperación e inversión para las provincias argentinas.