El Gobierno reunió a gobernadores en París para discutir el Presupuesto y la reforma electoral

La reunión en París de la cual participó el gobernador entrerriano

En el marco de Argentina Week, el país tendrá este jueves y viernes dos días de exposiciones en París, en busca de seducir a inversionistas que desarrollen proyectos vinculados fundamentalmente a la energía, minería y tecnología. Para ello, fueron invitados por el presidente Javier Milei trece gobernadores, que aprovecharon la previa del evento para mantener un encuentro con los funcionarios del Gobierno, en especial con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para tratar temas importantes de la política del país y en materia legislativa, como lo son el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.

Por el lado del Gobierno, además de Santilli, estuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el Canciller, Pablo Quirno, junto al ministro de Economía francés, Roland Lescure.

Del lado de los gobernadores, formaron parte Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Por su parte, Córdoba está representada por su vice, Myrian Prunotto.

El eje central de este encuentro estuvo en mostrar ante empresarios e inversores europeos las oportunidades que ofrece la Argentina en sectores estratégicos y generar condiciones para el desarrollo de nuevos proyectos de inversión.

Energía, minería, infraestructura, tecnología, producción y agroindustria forman parte de la agenda de trabajo que se desarrollará desde mañana y hasta el viernes en la capital francesa.

La Semana Argentina en París fue organizada por el embajador argentino en esa ciudad, Ian Sieliecki, quien reunirá a empresarios y banqueros de distintos países del mundo para escuchar a lo largo de dos días a distintos sectores que ofrecen oportunidades de inversión.

Para el viernes, se espera que Milei participe del acto central, en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde brindará un discurso y mantendrá encuentros con gobernadores y empresarios.

Posteriormente, será recibido por el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo y participará de la recepción ofrecida a la delegación argentina.

Santilli con gobernadores

Durante el primer día en la capital francesa, Santilli mantuvo conversaciones con los gobernadores sobre la agenda política del Gobierno, y especialmente con los temas parlamentarios que necesita tratar a la brevedad. Uno de ellos es el Presupuesto 2027, para el cual el oficialismo necesita acordar con los mandatarios puntos importantes como son las partidas para discapacidad y para las universidades.

La idea inicial del Gobierno era que se vote el 4 de noviembre en Diputados, antes de la llegada del Papa León XIV, prevista para el domingo 8.

Además, conversaron sobre la reforma electoral, en particular la discusión sobre la continuidad, suspensión o eliminación de las PASO para las elecciones de 2027.

La idea del Gobierno es que no haya primarias, o en su defecto suspenderlas para evitar riesgos políticos y reducir el gasto público. (Clarín)