Continúa el paro docente en Entre Ríos: se cumple la segunda jornada de la medida

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) cumplirá este jueves 1º de octubre la segunda y última jornada del paro docente de 48 horas dispuesto tras el rechazo a la propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial.

Vale recordar que la medida de fuerza comenzó este miércoles 30 de septiembre y había sido definida por el Congreso Extraordinario del sindicato, que consideró insuficiente el ofrecimiento realizado por el Ejecutivo en el marco de la negociación paritaria.

La continuidad del paro se producirá después de una primera jornada en la que el Consejo General de Educación (CGE) informó una presencialidad docente cercana al 80% en los 17 departamentos de la provincia, de acuerdo con los datos relevados por su sistema oficial.

La segunda jornada del paro docente

AGMER había comunicado formalmente el rechazo de la oferta durante la audiencia paritaria realizada el lunes 28 de septiembre y ratificó las dos jornadas de huelga previstas para el miércoles y jueves.

La propuesta presentada por el Gobierno contemplaba un incremento remunerativo del 3,5% para septiembre, un 1,5% para noviembre y un 2% para diciembre, junto con una modificación correlativa de la base de cálculo en cada mes en el que se aplicara una suba.

Tras analizar el ofrecimiento en sus instancias orgánicas, AGMER lo rechazó por considerarlo insuficiente frente a la evolución de los salarios y resolvió avanzar con la medida de fuerza.

El Gobierno aplicará el aumento de septiembre

Ante la falta de acuerdo, el Gobierno provincial informó que el incremento del 3,5% correspondiente a septiembre será aplicado por decreto y que el salario inicial docente se elevará a $910.000.

En cambio, los porcentajes que habían sido ofrecidos para noviembre y diciembre quedaron sujetos a la continuidad de la discusión salarial, debido a que la propuesta integral no fue aceptada por los representantes gremiales.

De esta manera, el conflicto salarial continuará abierto una vez finalizado el paro. Desde AGMER sostuvieron el reclamo por una recomposición de los haberes y remarcaron que la propuesta oficial no resultó suficiente para atender la situación salarial del sector.

El CGE informó 80% de presencialidad

Durante la primera jornada de la medida de fuerza, el Consejo General de Educación informó que ocho de cada 10 docentes desempeñaron sus tareas habituales en establecimientos distribuidos en los 17 departamentos entrerrianos.

Según el organismo provincial, la presencialidad se ubicó alrededor del 80%, un nivel que comparó con el registrado durante la anterior medida de fuerza docente.

Actividad de AGMER durante la protesta

En el marco de la segunda jornada, AGMER Paraná realizará este jueves desde las 9:30 una radio abierta en la Plaza 1º de Mayo. La actividad fue convocada para abordar la situación de la educación pública, las condiciones de los trabajadores y el sistema previsional.

Está previsto que durante la convocatoria se expongan distintas problemáticas vinculadas con la Modalidad de Jóvenes y Adultos, la Educación Superior, los trabajadores jubilados y los derechos previsionales.