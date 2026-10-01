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Comienza el pago a activos y pasivos provinciales: el cronograma

Este jueves 1 de octubre se inicia el pago en la administración pública provincial. Según el cronograma previsto, hoy se abonan los haberes hasta 1.020.000 pesos.

1 de Octubre de 2026
Se inicia el cronograma de pagos en Entre Ríos
Se inicia el cronograma de pagos en Entre Ríos

Este jueves 1 de octubre se inicia el pago en la administración pública provincial. Según el cronograma previsto, hoy se abonan los haberes hasta 1.020.000 pesos.

Este jueves 1 de octubre, comienza el pago de haberes en la administración pública de Entre Ríos, correspondientes al mes de septiembre. El cronograma, según dispuso el Ministerio de Economía y Servicios Públicos, se realiza según el monto de los ingresos percibidos, y se extenderá hasta el jueves 8.

 

Cronograma de pagos

- Jueves 1 de octubre: haberes hasta 1.020.000 pesos.

- Viernes 2 de octubre: haberes desde 1.020.001 hasta 1.320.000 pesos.

- Lunes 5 de octubre: haberes desde 1.320.001 hasta 1.510.000 pesos. (Acreditación sábado 3 de octubre).

- Martes 6 de octubre: haberes desde 1.510.001 hasta 1.820.000 pesos.

- Miércoles 7 de octubre: haberes desde 1.820.001 hasta 2.420.000 pesos.

- Jueves 8 de octubre: haberes desde 2.420.001 en adelante.

Temas:

cronograma de pagos Entre Ríos activos y pasivos Haberes
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