Fabián Boleas destacó el potencial de Entre Ríos y pidió apostar a la economía del conocimiento

Fabián Boleas analizó el presente económico de Entre Ríos, planteó la necesidad de mantener ordenadas las cuentas públicas y destacó a la economía del conocimiento como una de las áreas con potencial para generar nuevas empresas y puestos de trabajo. Durante una entrevista en Código Entrerriano, programa que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, también se refirió al primer aniversario de MiradorTEC y al vínculo del Gobierno provincial con el sector privado.

Uno de los principales ejes de la conversación fue precisamente MiradorTEC. Boleas explicó que el proyecto fue diseñado con objetivos progresivos y sostuvo que durante el primer año se buscó instalar el concepto, ocupar el espacio con empresas, universidades e investigadores y generar una articulación entre esos sectores.

“El primer año era instalar el concepto de MiradorTEC, de esta política de Estado que ha ideado el gobernador Frigerio, ocupar ese edificio con empresas, universidades e investigadores. Eso se cumplió. El segundo objetivo va a ser que nazcan empresas producto de MiradorTEC. Estamos muy esperanzados con eso”, afirmó.

El desafío de retener el talento entrerriano

Para Boleas, uno de los principales desafíos pasa por generar condiciones para que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos sin tener que abandonar Entre Ríos. En ese sentido, destacó la presencia de universidades y la posibilidad de vincularlas con empresas y emprendimientos.

“Todos tenemos un coprovinciano que tuvo una idea brillante y se tuvo que ir, no pudo desarrollar esa idea acá. Entonces, nosotros miramos desde acá cómo triunfaron afuera. Tenemos que lograr que el talento entrerriano, que es muchísimo, se quede acá, se desarrolle acá y tenga posibilidad de desarrollarse acá”, expresó.

En ese entramado, consideró que el papel del Estado debe concentrarse en generar conexiones y condiciones para el desarrollo. “Esa creemos que es nuestra función: no decidir en qué se invierte, ni siquiera en qué empresa se invierte o cuánto se invierte, sino tejiendo puentes, tener políticas activas que no necesariamente tienen que ver con poner plata para que pueda desarrollarse este talento”, explicó.

Las cuentas públicas y la escasez de recursos

La situación económica provincial también ocupó un tramo central de la entrevista. Boleas comparó la administración del Estado con el manejo de una economía familiar y remarcó que una de las premisas es evitar compromisos que luego no puedan cumplirse.

“Acá hay que estar viendo cuánta plata entra, los gastos que tenemos que afrontar y nosotros siempre tenemos una premisa: no asumir más compromisos de los que podemos cumplir. No nos gusta fallar los compromisos”, señaló.

Boleas sostuvo además que el escenario actual obliga a mantener cautela sobre las decisiones económicas. “Estamos en niveles de la pandemia en materia de ingresos. En épocas de escasos recursos como la que estamos viviendo, hay que ser cautelosos y ordenados”, aseguró. También planteó que, en la medida en que exista mayor espacio fiscal, será posible avanzar en una reducción de la presión impositiva.

Educación financiera y endeudamiento

Otro de los temas abordados fue el manejo de las finanzas personales. Boleas consideró necesario trabajar en educación financiera y utilizó como ejemplo las consecuencias que puede generar pagar solamente el mínimo de una tarjeta de crédito.

“Debe haber mucha gente que no sabe las consecuencias de pagar el mínimo de la tarjeta. Muchas veces porque no tienen para pagar el total, pero a veces porque priorizaron otro gasto”, indicó.

En esa línea, agregó: “Creo que eso es falta de educación financiera. Nosotros vamos a trabajar sobre eso. Lo ha dicho el gobernador y me parece que es muy útil”.

El funcionario sostuvo que la lógica básica de administrar los recursos públicos tiene puntos de contacto con las decisiones económicas de cualquier familia. En ambos casos, explicó, resulta necesario conocer los ingresos disponibles, identificar los gastos y establecer prioridades.

El potencial productivo de Entre Ríos

Consultado acerca de las áreas con mayores posibilidades de crecimiento, Boleas mencionó al sector agropecuario y la agroindustria, pero hizo especial hincapié en la economía del conocimiento y en la integración de Entre Ríos a cadenas productivas cuyo núcleo se encuentra en otras provincias.

“Si uno mira la matriz productiva de la provincia, está el sector agropecuario, obviamente, y la agroindustria. Creo que a eso hay que seguir apostando y tratar de desarrollar cada vez más la industria del conocimiento, integrarnos a cadenas de valor”, afirmó.

Como ejemplo mencionó a Vaca Muerta y las posibilidades de participación entrerriana mediante insumos, tecnología, software y servicios especializados. “Podemos integrarnos proveyendo determinados software, determinados análisis. Son múltiples las oportunidades y creo que nuestra gente, nuestros coprovincianos, saben buscarlas. Hay que acompañar, respaldar y estar ahí”, sostuvo.

El crédito, una demanda de las empresas

Respecto del contacto con el sector privado, el entrevistado aseguró que existe un diálogo permanente con las organizaciones productivas y también directamente con empresarios. Según indicó, uno de los principales planteos está relacionado con las posibilidades de financiamiento.

“Hay un problema de financiamiento. El tema del crédito es algo que el sector privado reclama, y con razón. Aún está caro el crédito. Argentina, si bien ha desarrollado el mercado del crédito y lo ha duplicado en poco más de dos años, sigue siendo muy bajo respecto a la región”, manifestó.

Boleas también puso el foco en el turismo como una actividad con posibilidades de expansión y destacó la diversidad de paisajes entrerrianos. “Me interesa porque creo que tenemos una provincia hermosa. Tenemos mucho para ofrecer”, afirmó.

Una apuesta dirigida a los jóvenes

Hacia el cierre, Boleas volvió sobre MiradorTEC y explicó por qué considera que las políticas vinculadas con la economía del conocimiento pueden tener un impacto directo sobre las nuevas generaciones.

“Hay 300 personas, en su mayoría jóvenes, que trabajan desde Entre Ríos para empresas de afuera de Entre Ríos o internacionales, sin moverse de acá, viviendo acá. Tenemos una calidad de vida incomparable. Eso es posible gracias a la economía del conocimiento”, destacó.

Finalmente, consideró que existe una base emprendedora capaz de aprovechar esas oportunidades. “Veo que hay muchos jóvenes emprendedores. La situación del comercio y de la industria está muy vinculada a los servicios y, en eso, me parece que el entrerriano tiene habilidad, conocimiento y talento para inventar servicios que valgan la pena comprar”, concluyó.