Milei defendió su programa económico y proyectó una caída del riesgo país si es reelecto

Milei se refirió a la evolución del riesgo país durante su visita a Francia y afirmó: “Si logramos la reelección el riesgo país se va a desplomar”. El presidente vinculó el aumento reciente del indicador con los acontecimientos internacionales y planteó que volverá a bajar cuando disminuyan las turbulencias externas.

El mandatario describió a la Argentina como un “activo beta agresivo”, en referencia a su sensibilidad frente a los movimientos del mercado. Según su interpretación, esa característica explica parte de la reacción del país ante cambios en el escenario financiero internacional.

Las declaraciones fueron realizadas durante la exposición que acompañó la entrega del premio “Economista más influyente” del Foro Económico de París. La actividad integró su agenda en Francia, donde participó de encuentros destinados a promover inversiones.

Qué planteó sobre el riesgo país y el crecimiento

Milei sostuvo que el indicador retomará una trayectoria descendente una vez superadas las “convulsiones internacionales”. La afirmación expresa su expectativa sobre la evolución del riesgo país, que mide la diferencia de rendimiento entre la deuda argentina y bonos estadounidenses de referencia.

El presidente vinculó una eventual continuidad de su administración con una aceleración del crecimiento económico. En ese escenario, proyectó tasas del 7% u 8% per cápita, porcentajes que presentó como una posibilidad futura y no como resultados ya alcanzados.

Al explicar su visión sobre el proceso de expansión, señaló: “Toda la ingeniería de crecimiento, en el fondo, trata de cómo genero ahorro y ese ahorro lo transformo en inversión”. Ese fue uno de los argumentos que utilizó para defender el rumbo económico de su gestión.

Equilibrio fiscal y elogios a sus ministros

Milei reivindicó la reducción del gasto público y sostuvo que su Gobierno consiguió equilibrar las cuentas del Estado durante los primeros meses. “Les doy mi palabra: mientras yo esté en la silla eléctrica, que es la Presidencia argentina, el equilibrio fiscal se seguirá exigiendo”, afirmó.

También destacó al ministro de Economía, Luis Caputo, a quien definió como el “arquitecto del milagro”. El mandatario le atribuyó un papel central en la estabilización de las variables económicas y en la reducción de los desequilibrios que, según su diagnóstico, tenía el país.

Discurso del Presidente Javier Milei tras recibir el Premio del Foro Económico de París como "economista más influyente del mundo". pic.twitter.com/o9Fo7rSip2 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 2, 2026

La exposición incluyó un reconocimiento al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “Desde que llegamos al Gobierno Federico ha llevado a cabo 18.000 desregulaciones”, aseguró el presidente, quien vinculó esas medidas con sus perspectivas de crecimiento.

Asistencia social y respaldo de gobernadores

En materia de política social, Milei cuestionó a las organizaciones que actuaban como intermediarias en los programas de asistencia. “Tenían unos señores que se llamaban los gerentes de la pobreza”, expresó al describir el esquema anterior.

“Antes la gente le pedía planes sociales; ahora le pide trabajo. Eso es un gran avance”, sostuvo. La frase formó parte de su evaluación sobre las demandas sociales y los cambios impulsados durante su administración.

El mandatario también agradeció a los gobernadores que integraron la comitiva, entre ellos Rogelio Frigerio. “Gracias a nuestros aliados que están presentes y han sido parte de Argentina Week. Con ellos pudimos sacar un montón de leyes, entre ellas la de reforma laboral”, manifestó.