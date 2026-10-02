Argentina presentó su programa de ciudadanía por inversión: quiénes podrán solicitarla

Argentina presentó este viernes 2 de octubre en París el programa de ciudadanía por inversión, que contempla dos mecanismos para los solicitantes principales: un aporte no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por US$800.000.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en la Embajada argentina, encabezada por Ian Sielecki. La actividad formó parte de Argentina Week París, un encuentro orientado a atraer inversiones.

Según el comunicado oficial difundido durante la presentación, el esquema comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026. La realización del aporte no implicará una aprobación automática: cada expediente deberá superar una evaluación antes de que Migraciones resuelva.

Las dos alternativas para solicitar la ciudadanía

La primera opción consiste en una contribución directa de US$350.000 al Tesoro Nacional. Al ser no reembolsable, ese dinero no será devuelto al solicitante bajo esa modalidad.

La segunda alternativa prevé la suscripción de un título público por US$800.000, creado específicamente para el programa. La información proporcionada no detalla su plazo, rendimiento ni condiciones de rescate.

El Gobierno indicó que los recursos obtenidos mediante la ciudadanía por inversión serán destinados a fortalecer la posición fiscal y financiera de Argentina. También sostuvo que el esquema incorporará controles de transparencia y gestión de riesgos alineados con recomendaciones de la OCDE y el GAFI.

Los montos para incorporar familiares

El programa anunciado permite incluir al cónyuge y a los hijos del solicitante principal. Para el cónyuge y los hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, se establece un aporte de US$100.000 por persona.

En el caso de los menores de 18 años, el importe previsto es de US$25.000 por cada hijo. Estos valores se suman al monto correspondiente al solicitante principal.

Con la modalidad de aporte no reembolsable, una familia integrada por el titular, su cónyuge y dos hijos menores podrá presentar solicitudes mediante contribuciones por un total de US$500.000. El cumplimiento de los requisitos económicos no reemplaza los controles individuales.

Cómo se evaluarán los expedientes

Todos los fondos deberán ingresar a través del sistema financiero formal. El procedimiento anunciado incluye verificar la identidad, la trazabilidad y la licitud del dinero, además de analizar la situación patrimonial y financiera del solicitante.

La evaluación del programa de ciudadanía por inversión estará a cargo de la agencia especializada, con intervención de organismos como la SIDE, la UIF y los ministerios de Seguridad y del Interior. También se revisarán antecedentes penales y reputacionales, el historial migratorio y el riesgo jurisdiccional.

Una vez concluido el análisis, la agencia enviará una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que deberá aprobar o rechazar la solicitud. Ese reparto de funciones ya está contemplado en el marco reglamentario establecido por Argentina para las inversiones consideradas relevantes.