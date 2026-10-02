Residentes de Malvinas piden restringir el ingreso de argentinos tras la exhibición de banderas

Un grupo de residentes de Malvinas reclamó nuevas restricciones al ingreso de argentinos después de denunciar episodios en donde habrían desplegado banderas y carteles vinculados con el reclamo de soberanía. Por el momento, no se anunció una prohibición general de entrada.

Michael Goss, integrante de la Asamblea Legislativa isleña, reconoció que algunos habitantes pidieron impedir la llegada de ciudadanos argentinos. Sin embargo, aclaró que las autoridades deben evaluar cualquier decisión dentro del marco legal vigente.

Según publicó el diario británico Daily Express, los episodios se habrían multiplicado durante las últimas semanas. Goss afirmó que la Asamblea analiza alternativas, aunque admitió que actualmente no puede bloquear de manera directa el ingreso.

Qué dijo el legislador sobre las posibles restricciones

“Hay gente de la comunidad que fue bastante clara respecto de querer impedir que visitantes argentinos vengan a las islas”, expresó Goss. Sus declaraciones describen el reclamo de una parte de los residentes y no una medida ya adoptada.

El legislador también señaló: “Tenemos que ser realistas respecto de lo que permite la ley. En este momento no podemos simplemente impedir que la gente venga”. La aclaración marca una diferencia entre las demandas planteadas y las facultades de las autoridades.

Goss sostuvo que buscan una postura más firme frente a quienes, según su interpretación, utilizan una visita a Malvinas para promover una agenda política. “No es aceptable”, manifestó al cuestionar esas acciones.

Qué condiciones rigen para los visitantes

Los ciudadanos argentinos pueden ingresar al archipiélago si cumplen con los requisitos migratorios establecidos por las autoridades isleñas. Entre ellos figuran acreditar alojamiento, fondos para la estadía, pasaje de salida y seguro médico que contemple una eventual evacuación.

Los permisos de visitante otorgados al arribar tienen, en general, una vigencia máxima de un mes. El planteo de algunos residentes no equivale, hasta ahora, a una modificación anunciada de esas condiciones.

Las autoridades también solicitan a los turistas no exhibir públicamente banderas argentinas ni utilizar uniformes militares argentinos, al considerar que pueden generar malestar relacionado con la guerra de 1982. Esa indicación no constituye una prohibición general de portar la bandera.

El contexto de la disputa por el petróleo

Los reclamos se conocen en medio de la tensión entre la Argentina y el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion, en aguas próximas a Malvinas. El Gobierno argentino inició procedimientos sancionatorios y presentó denuncias contra empresas vinculadas con esas actividades.

El 28 de septiembre, la Casa Rosada anunció que instruyó a la Cancillería a iniciar un arbitraje bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El objetivo declarado es impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

La Constitución Nacional establece que recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur constituye un objetivo “permanente e irrenunciable”. Ese compromiso contempla el respeto por el modo de vida de sus habitantes y los principios del derecho internacional.