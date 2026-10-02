García Cuerva: “El Papa se encontrará con una Argentina herida y dividida por la grieta”

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, se refirió este viernes a la próxima visita del Papa León XIV a la Argentina y sostuvo que el Pontífice encontrará un país atravesado por las divisiones, la pobreza y una crisis que se prolongó durante años.

“Se va a encontrar con una Argentina herida, una Argentina dividida por esa famosa grieta”, expresó García Cuerva luego de una misa celebrada en la Catedral Metropolitana.

El arzobispo profundizó su diagnóstico sobre la situación social y señaló: “Una Argentina donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día.

Una Argentina donde duele, un porcentaje muy grande de hermanos que la están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años”.

“La Argentina sigue en esa situación”

García Cuerva también hizo referencia a la prolongación de las dificultades que atravesó el país y recordó una frase que escuchaba de su abuelo cuando era más joven.

“Una Argentina que está en crisis hace muchos años. Mi abuelo me decía: ‘Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante’. Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”, manifestó.

Sin embargo, el arzobispo también destacó el esfuerzo cotidiano de buena parte de la sociedad y remarcó que León XIV encontrará un país con personas que continúan trabajando para superar las dificultades.

“Se va a encontrar con argentinos trabajadores que todos los días se levantan, que apuestan por las familias, que apuestan por el sacrificio, que siguen luchando para salir adelante”, resaltó.

La Peregrinación a Luján como antesala de la visita papal

Las declaraciones se conocieron en la previa de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, que comenzará este sábado 3 de octubre a las 10 desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers. La columna principal recorrerá unos 60 kilómetros hasta llegar a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La tradicional manifestación de fe se desarrollará este año bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos” y tendrá un carácter especial al realizarse en la antesala de la visita del Papa León XIV.

García Cuerva presidirá la misa central de la peregrinación, prevista para las 7 del domingo 4 de octubre en Plaza Belgrano, frente a la Basílica.

Más de 20.000 voluntarios

Durante la conferencia de prensa, García Cuerva adelantó que más de 20.000 voluntarios participarán de la organización y destacó la coordinación establecida entre la Iglesia y las distintas autoridades.

“Estamos sentados a una mesa, gobiernos nacionales y locales, está sentada la Iglesia”, expresó el arzobispo al referirse al trabajo conjunto para organizar una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias del país.

La Municipalidad de Luján estimó que más de un millón de personas podrían llegar a la ciudad durante el fin de semana y dispuso un operativo sanitario, de tránsito y seguridad para acompañar a los peregrinos.