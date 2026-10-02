Esperan una multitud en la 52ª Peregrinación a Luján

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján se realizará este sábado y domingo. Miles de fieles recorrerán unos 60 kilómetros hasta la Basílica bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”.
La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján se realizará este sábado 3 y domingo 4 de octubre y volverá a reunir a una multitud de fieles que caminarán desde el barrio porteño de Liniers hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La salida oficial será a las 10 y el recorrido tendrá aproximadamente 60 kilómetros.
La tradicional manifestación religiosa tendrá este año como lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos” y contará con puestos sanitarios, de hidratación y asistencia distribuidos a lo largo del trayecto.
El rector del Santuario de Luján, padre Lucas García, explicó que la peregrinación representa un momento de encuentro para los fieles y destacó la dimensión espiritual que adquiere la caminata hacia la Virgen.
“La gente viene a encontrarse con la Virgen”
En diálogo con Radio Nacional, García señaló que durante esas jornadas se produce una manifestación particular de la religiosidad popular y remarcó que los peregrinos llegan al Santuario con diferentes historias, pedidos y agradecimientos.
“La gente viene a encontrarse con la Virgen y renueva su vida de la fe”, expresó el sacerdote al referirse al significado que tiene la peregrinación para quienes participan cada año.
La convocatoria de 2026 tendrá además una particularidad: se desarrollará semanas antes de la prevista llegada del papa León XIV a la Argentina y a Luján, circunstancia que desde el Santuario señalaron como un elemento especial para esta edición.
Cuándo comienza y cuál será el recorrido
La Imagen Peregrina partirá este sábado 3 de octubre a las 10 desde el Santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, en el barrio porteño de Liniers. Desde allí comenzará el recorrido hasta la Basílica.
Durante los aproximadamente 60 kilómetros, los peregrinos atravesarán distintos puntos del oeste bonaerense, entre ellos Morón, Merlo, Moreno, Francisco Álvarez y General Rodríguez, antes de ingresar a Luján.
A lo largo del camino habrá puestos gratuitos de apoyo e hidratación, además de asistencia sanitaria con médicos, enfermeros y personal especializado. Miles de voluntarios participarán del operativo desde la mañana del sábado hasta el domingo.
El Municipio de Luján informó, además, que habrá más de 60 puestos de salud distribuidos a lo largo del recorrido. Las autoridades locales estimaron que más de un millón de personas podrían llegar a la ciudad durante el fin de semana.
A qué hora será la misa central
El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, presidirá dos de las celebraciones principales previstas para el fin de semana.
La primera será la misa arquidiocesana del sábado a las 23:30, mientras los peregrinos continúen avanzando hacia Luján.
La misa central será el domingo 4 de octubre a las 7, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, coincidiendo con la llegada de una importante cantidad de caminantes.
La peregrinación tuvo su primera edición el 25 de octubre de 1975, cuando alrededor de 30.000 jóvenes caminaron hacia Luján bajo el lema “La juventud camina a Luján por la Patria”. Más de medio siglo después, se convirtió en una de las principales manifestaciones de fe mariana del país.