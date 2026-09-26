Empleados de comercio de Paraná festejarán su día en el camping: habrá música y sorteos

Los empleados de comercio celebran este sábado 26 de septiembre su día, aunque el descanso se otorgó para el lunes 28. En la ciudad de Paraná, representantes del Sindicato de Empleados de Comercio realizaron una actividad en la Peatonal San Martín y el secretario general del gremio, Daniel Ruberto, dialogó con Elonce sobre la fecha, los festejos previstos, la situación que atraviesa el sector y las elecciones sindicales que se desarrollarán el próximo 2 de octubre.

El dirigente recordó el origen histórico de la conmemoración. “El 26 de septiembre no es un día cualquiera, sino que es la sanción de la Ley 11.729, en 1934”, expresó. La fecha remite a aquella normativa que incorporó derechos laborales para los trabajadores mercantiles. Actualmente, el Día del Empleado de Comercio está reconocido por la Ley 26.541, que establece el 26 de septiembre como jornada de descanso para el sector, asimilada legalmente a un feriado nacional.

Empleados de comercio celebran su día: los festejos serán el lunes

Los festejos se trasladaron al lunes

Este año, la conmemoración laboral fue trasladada al lunes 28 de septiembre, según el acuerdo alcanzado entre las entidades representativas del sector. Los trabajadores comprendidos en el convenio mercantil podrán prestar o no servicios y, en caso de trabajar, corresponde el régimen previsto para los feriados.

En Paraná, el sindicato preparó una jornada recreativa para sus afiliados y sus familias. “El lunes lo vamos a festejar con un picnic a la canasta, como lo hacemos hace más de 10 años, con bandas locales”, adelantó Ruberto.

Según explicó, los grupos musicales que participarán tendrán entre sus integrantes a trabajadores del sector. “Cada banda está integrada por lo menos, con uno o dos compañeros empleados de comercio. Como la batucada que nos está acompañando este sábado en la peatonal que también tiene compañeros empleados de comercio”, señaló.

El dirigente anticipó además que durante el encuentro habrá sorteos y propuestas para las familias. “Vamos a sortear una moto 110, que vale más de 5 millones de pesos, y 20 millones de pesos en premios, en sobres de $500.000”, detalló.

“Va a haber profesores de Educación Física cuidando a los niños, cinco peloteros. En fin, lo vamos a festejar como corresponde, como les gusta a nuestros afiliados, con esta jornada abierta”, agregó.

“La situación económica está muy mala”

Ruberto también se refirió a la situación que atraviesan trabajadores y comerciantes y dijo que el escenario actual del sector es “pésimo”.

El secretario general del gremio vinculó las dificultades comerciales con la situación de los ingresos. “Se congelaron los salarios, entonces la gente no tiene un mango para gastar, por eso está muerta la peatonal”, sostuvo Ruberto al expresar su interpretación sobre las causas de la caída del consumo.

“La situación económica está muy mala. Se está endeudando la gente en alimentos y bebidas”. Ruberto aseguró que también hay preocupación entre los propietarios de comercios. “Los trabajadores están apretando el cinto. Los que más se quejan son los patrones”, señaló.

Y agregó sobre las dificultades que, según indicó, transmiten comerciantes de la ciudad: “Se quejan y mucho porque no pueden aguantar más a su empleado, porque no pueden pagar el alquiler. La luz es terrible y en esto cae tanto el comercio pequeño como el grande”.

Elecciones en el Sindicato de Empleados de Comercio

Por otra parte, Ruberto confirmó que el viernes 2 de octubre se realizarán las elecciones para renovar las autoridades del Sindicato de Empleados de Comercio, con dos listas, y que buscará continuar como secretario general. El acto eleccionario será de 8 a 21. Se podrá votar en la sede de calle 9 de Julio 53, además habrá urnas volantes en supermercados y algunos comercios.

“Lo que le pedimos es que elijan con responsabilidad. Si nos pueden votar a nosotros, mejor, pero que vayan a votar. Este es el acto institucional más importante en la vida de cualquier institución”, expresó.

Al referirse a su trayectoria, indicó: “Me postulo nuevamente y aclaro que me he postulado durante los últimos 39 años, cada cuatro años. A veces ha habido elecciones, a veces hemos ido con lista única y siempre la gente me ha dado su voto”.

Ruberto repasó además el crecimiento que tuvo el sindicato durante ese período. “Salimos de una casita pequeña cuando yo asumí en el año 1987 y hoy tenemos camping, farmacia, centro de capacitación, una sede muy linda y funcional para los empleados de comercio”, enumeró.

También mencionó la política habitacional desarrollada anteriormente por la organización. “Hemos logrado construir en estos 39 años, cuando se pudo, 400 viviendas. Hoy tenemos la tierra para 200”, indicó.

Los objetivos que planteó para una nueva gestión

De cara a las elecciones, Ruberto sostuvo que uno de los principales objetivos de su espacio será mantener los bienes y servicios alcanzados por el sindicato.

“Este es nuestro proyecto: preservar el patrimonio de los empleados de comercio, preservar lo que se ha construido durante años y que tanto costó tener”, afirmó.

Entre esos espacios mencionó “un club, pileta de natación, colonia, churrasqueras y salones para festejar nuestros actos”. Además, señaló que el sindicato dispone de “nueve hectáreas totalmente aptas para hacer otro barrio pegado al camping”.

Finalmente, Ruberto cuestionó aspectos de los cambios recientes en materia laboral y aseguró que esa discusión también formará parte de los objetivos gremiales de su sector. “No negamos que algunas cosas había que modificar, pero no tocar los derechos de la manera que se tocaron”, manifestó. Elonce.com