Los pagos con QR crecieron más de 67% en un año y cayó el uso de tarjetas

Los pagos con códigos QR continuaron ganando terreno en Argentina y registraron un crecimiento interanual del 67,5% en agosto, mientras que las operaciones realizadas con tarjetas de débito y crédito mostraron una caída, según datos publicados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Durante agosto se concretaron 117,2 millones de operaciones mediante códigos QR interoperables. Además del incremento en cantidad, también aumentó el volumen de dinero movilizado: alcanzó los $2,9 billones, lo que representó una suba real del 62,9% respecto del mismo período del año anterior.

Los pagos con transferencia (PCT) interoperables totalizaron 118,3 millones de operaciones durante el mes. De ese universo, el 99,1% fue iniciado mediante un código QR, lo que evidenció el peso que adquirió esta modalidad en las transacciones cotidianas.

El informe del Banco Central mostró una distribución equilibrada entre bancos y billeteras virtuales. El 52,7% de las operaciones se originó en cuentas bancarias identificadas con CBU, mientras que el 47,3% restante correspondió a cuentas de pago con CVU.

La expansión también estuvo acompañada por un aumento de las opciones disponibles para los usuarios. El sistema contaba con 92 billeteras digitales interoperables y 67 aceptadores de pagos con transferencia registrados, de acuerdo con los datos del BCRA.

El crecimiento del QR contrastó con el comportamiento observado en los medios tradicionales de pago, particularmente las tarjetas.

Menos operaciones con tarjetas de débito y crédito

Los últimos datos disponibles para las tarjetas correspondieron a julio. Durante ese mes se registraron 172 millones de pagos con débito, un 8,4% menos que en igual período de 2025.

La disminución también se observó en el volumen movilizado: el monto operado mediante tarjetas de débito cayó 14,7% interanual en términos reales.

En el caso de las tarjetas de crédito, durante julio se concretaron 159,3 millones de pagos, lo que significó una disminución interanual del 9,2%. A su vez, el monto total operado registró una caída real del 17,6%.

El comercio electrónico fue el principal canal para las operaciones con crédito, seguido por las terminales de venta y los pagos mediante QR. Incluso dentro de las tarjetas, esta última modalidad ganó participación: el QR interoperable representó el 4,8% de todos los pagos realizados con crédito durante julio.

También aumentaron las transferencias

El crecimiento de los medios digitales no quedó limitado a las compras en comercios. Durante agosto se realizaron 779 millones de transferencias inmediatas en pesos, que movilizaron unos $96 billones.

La cantidad de operaciones aumentó 20,3% interanual, mientras que los montos transferidos crecieron 5,5% en términos reales.

Más de tres de cada cuatro transferencias tuvieron como origen o destino una cuenta de pago identificada con CVU. También avanzaron las denominadas transferencias “pull”, utilizadas para ingresar dinero a una cuenta desde otra: alcanzaron las 44,5 millones de operaciones.

El QR también avanza en el transporte

Otro de los sectores donde se extendió el uso de esta herramienta fue el transporte público. Durante agosto se contabilizaron 26,3 millones de viajes abonados mediante QR, por un monto total de $36.400 millones.

Del total, 23,5 millones correspondieron a viajes en colectivos, mientras que alrededor de 2,9 millones se realizaron en las distintas líneas de subterráneos.

En paralelo, otros instrumentos mostraron una evolución diferente. Los débitos directos alcanzaron las 11,1 millones de operaciones en agosto, mientras que durante julio se contabilizaron 41 millones de extracciones en cajeros automáticos, también con una disminución interanual, indica Clarín.

Los datos del Banco Central reflejaron así una modificación en la forma de realizar pagos y transferencias: el QR concentró buena parte del crecimiento de las operaciones digitales, mientras las tarjetas registraron menos transacciones y menores montos en términos reales.