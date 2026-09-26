Entre Ríos se prepara para celebrar a San Miguel Arcángel: habrá procesión y misa

La comunidad católica se prepara para celebrar el martes 29 de septiembre la Fiesta Patronal de San Miguel Arcángel, patrono de Entre Ríos, que tendrá como actividades centrales una procesión desde las 16 y, posteriormente, la celebración de la Santa Misa.

La jornada marcará el cierre de la novena en honor a San Miguel Arcángel, que comenzó el domingo 20 de septiembre como preparación espiritual para una de las celebraciones religiosas más tradicionales de la provincia.

La convocatoria invitó a los fieles a transitar estos días como un tiempo de “oración, adoración y celebración”, con el propósito de renovar la fe en Jesús Eucaristía y fortalecer el compromiso de ser una Iglesia misionera.

El martes será la Fiesta Patronal

El momento central de las actividades llegará el martes 29 de septiembre, fecha en la que la Iglesia Católica celebra a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael y Entre Ríos honra especialmente a su patrono.

De acuerdo con el programa previsto, a las 16 comenzará la tradicional procesión en honor a San Miguel Arcángel por los alrededores de la Iglesia. Una vez finalizado el recorrido, los fieles participarán de la Santa Misa.

“Los invitamos a participar juntos de estos días de oración, adoración y celebración, renovando nuestra fe en Jesús Eucaristía y nuestro compromiso de ser una Iglesia misionera”, expresaron desde la comunidad religiosa al convocar a los fieles.

La invitación concluyó con una de las tradicionales invocaciones de esta celebración: “¡San Miguel Arcángel, ruega por nosotros!”.

Por qué San Miguel es patrono de Entre Ríos

La devoción por San Miguel Arcángel tiene profundas raíces en la historia entrerriana. En 1822, por iniciativa del sacerdote Antolín Gil y Obligado, se levantó en Paraná una capilla dedicada al arcángel, considerada el templo religioso más antiguo que permanece en pie en la ciudad.

La tradición religiosa también estuvo estrechamente relacionada con la Virgen del Rosario. En aquellos años, ambas devociones tenían una fuerte presencia entre los habitantes de la entonces villa y se impulsó una consulta a la feligresía para definir los patronazgos.

Una de las referencias históricas difundidas por el Arzobispado de Paraná señala que el 1º de enero de 1825 se realizó una votación popular en la plaza céntrica de Paraná, actual Plaza 1º de Mayo. A partir de ese proceso, San Miguel quedó asociado al patronazgo de Entre Ríos, mientras que la Virgen del Rosario fue reconocida como patrona de Paraná.

El patronazgo fue confirmado por el papa Pío IX

Décadas después se produjo un paso decisivo para consolidar esa tradición. El entonces delegado eclesiástico de Entre Ríos, José Leonardo Acevedo, promovió el reconocimiento de San Miguel como patrono provincial, iniciativa que contó con el respaldo del gobernador Justo José de Urquiza.

Finalmente, en diciembre de 1851 el papa Pío IX confirmó a San Miguel Arcángel como patrono de Entre Ríos, según los antecedentes históricos recopilados por el Arzobispado de Paraná.

Desde entonces, cada 29 de septiembre la provincia conmemora a su santo patrono. La fecha quedó además incorporada de manera permanente al calendario provincial mediante el Decreto Nº 4.359 de 1993, que estableció el 29 de septiembre como feriado provincial por la festividad de San Miguel Arcángel y determinó que fuera optativo para el comercio y la industria.

Una tradición que atraviesa dos siglos

La celebración mantiene así una historia de más de dos siglos vinculada a la identidad religiosa de Entre Ríos. La figura de San Miguel ocupa un lugar central en la tradición cristiana y su festividad se comparte cada 29 de septiembre con los arcángeles Gabriel y Rafael.

En Paraná, la histórica iglesia dedicada a San Miguel constituye además uno de los principales testimonios materiales de esa devoción. La Capilla Norte es reconocida como el monumento histórico y religioso más antiguo que permanece en pie en Entre Ríos.