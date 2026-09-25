Tucumán: vecinos cavaron hasta un metro en un basural municipal para recuperar ropa enterrada

Cerca de 200 vecinos se acercaron a un basural municipal de Aguilares, en Tucumán, y cavaron zanjas de hasta un metro de profundidad para recuperar ropa que había sido enterrada. Entre los elementos que retiraron había acolchados, medias y prendas para niños y mujeres.

El episodio ocurrió en un descampado utilizado como basural, ubicado junto al barrio Villa Nueva. Las personas llegaron al lugar con palas después de que trascendiera que bajo tierra había una importante cantidad de indumentaria descartada, publicó Cadena3.

Las imágenes registradas en el lugar mostraron a personas de distintas edades removiendo la tierra y colocando las prendas recuperadas en bolsas. Algunos vecinos posteriormente se retiraron en motocicletas con los artículos que habían encontrado.

Cavaron hasta un metro para buscar las prendas

La búsqueda se extendió por diferentes sectores del predio. En algunos puntos, las excavaciones alcanzaron entre medio metro y un metro de profundidad.

Ante la presencia de unas 200 personas, se dio aviso a la Policía de Tucumán, que acudió al basural para determinar el origen de la mercadería.

🚨 INSÓLITO EN TUCUMÁN | Vecinos encontraron ropa, acolchados y otros elementos enterrados en un basural de Aguilares y fueron a desenterrarlos. La Policía tuvo que intervenir y Gendarmería explicó de dónde salió todo. Mirá las imágenes 👇 pic.twitter.com/3N5GFAvx8o — Que Pasa Salta (@QuePasaSalta) September 25, 2026

Las averiguaciones permitieron establecer que las prendas provenían de distintos procedimientos realizados por Gendarmería Nacional y habían sido secuestradas en operativos relacionados principalmente con tours de compras.

Por qué la ropa había sido enterrada

Según se informó, se trataba mayoritariamente de mercadería procedente de Bolivia que había ingresado a la Argentina sin cumplir con los requisitos aduaneros correspondientes.

Los artículos habían permanecido almacenados en un galpón perteneciente al Escuadrón 71 de Gendarmería Nacional, con asiento en Aguilares.

La fuerza explicó mediante un comunicado que parte de la mercadería resultó afectada por las inundaciones ocurridas en marzo y por la presencia de roedores mientras permanecía almacenada.

Debido a esas condiciones, Gendarmería consideró que las prendas no estaban aptas para ser entregadas en donación. La situación fue informada a la Justicia Federal y posteriormente se solicitó autorización para descartarlas.

Finalmente, la mercadería fue trasladada hasta el basural municipal, donde quedó enterrada.

Intervino la Policía y se labró un acta

Luego de que los vecinos comenzaran a retirar los artículos, tomaron intervención efectivos de la comisaría de Aguilares y la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Centro Judicial Concepción.

Hasta el momento, las autoridades labraron un acta por lo ocurrido, pero no se informaron sanciones contra las personas que participaron de la búsqueda y retiraron prendas del lugar.