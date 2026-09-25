El crespense Emiliano Stang acelera en San Juan con la mira puesta en la punta del TC2000

REDACCIÓN ELONCE
El piloto afrontará la octava fecha del TC2000 en San Juan como escolta del campeonato y buscará descontarle puntos a su compañero Matías Rossi. Stang será uno de los protagonistas de este próximo fin de semana en el exigente circuito El Zonda.
Emiliano Stang afrontará una fecha clave del TC2000 en San Juan, donde este fin de semana se disputará la octava jornada del campeonato. El piloto entrerriano llega como escolta de Matías Rossi y buscará sumar puntos importantes para reducir la diferencia con el líder cuando el certamen ingresa en su etapa decisiva.
El crespense comparte equipo con Rossi en Toyota Gazoo Racing y ambos se consolidaron como los principales protagonistas de la temporada. Detrás aparece Gabriel Ponce de León, mientras que después de la presentación sanjuanina quedarán cuatro fechas para completar el calendario de 12 competencias.
Tanto Rossi como Stang, grandes protagonistas, consiguieron mantenerse habitualmente en la pelea por los primeros cinco lugares, una regularidad que les permitió establecer diferencias sobre sus perseguidores.
El desafío de Emiliano Stang en El Zonda
La octava fecha se desarrollará en el circuito El Zonda-Eduardo Copello, escenario que combina sectores veloces y trabados y ofrece poco margen para los errores. Entre los puntos determinantes aparece el sector dos, particularmente el ingreso debajo del puente y el denominado "rulo", fundamental para lograr un buen registro en clasificación.
Otro elemento que deberán administrar los pilotos será el calor. Para el fin de semana se esperan temperaturas de entre 30 y 33 grados, por lo que el cuidado de los neumáticos y de los autos podría adquirir especial importancia durante las competencias.
La actividad oficial en pista comenzará el sábado con los entrenamientos y la clasificación. El domingo será el turno de las finales: el TC2000 tendrá una carrera de 35 minutos más una vuelta, mientras que el Top Race disputará 25 minutos más un giro.
Una fecha con atractivos especiales
La presentación tendrá además el regreso de Henry Martin, campeón del TC2000 en 1997. El histórico piloto sanjuanino volverá a competir a los 61 años, después de 12 años de inactividad, en una participación planteada como homenaje a su trayectoria dentro de la categoría.
Además, este viernes a las 20 está prevista una prueba especial con cuatro vehículos del TC2000 bajo iluminación provisoria. La experiencia servirá para evaluar la posibilidad de realizar una competencia nocturna en El Zonda durante la temporada 2027.