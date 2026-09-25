Una sanción benefició a Franco Colapinto y largará noveno en el GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto recibió una noticia favorable después de la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Aunque había conseguido el décimo puesto en pista, una sanción aplicada a Carlos Sainz modificó la grilla y le permitirá largar desde la novena posición este sábado en el circuito callejero de Bakú.

El piloto español de Williams, que había clasificado inmediatamente por delante del argentino, recibió una penalización de cinco lugares por no reducir suficientemente la velocidad ante una bandera amarilla. Los comisarios determinaron que no había respetado las condiciones de seguridad exigidas durante la sesión, por lo que pasó del noveno al decimocuarto puesto.

De esta manera, Colapinto avanzó una ubicación sin que se modificara su resultado de clasificación. El argentino partirá detrás de Max Verstappen y por delante de Oliver Bearman, mientras que George Russell, de Mercedes, encabezará la grilla después de conseguir la pole position.

Colapinto explicó las dificultades que tuvo en clasificación

El piloto de Alpine logró ingresar nuevamente a la Q3 después de superar por un margen ajustado la segunda tanda clasificatoria. Sin embargo, al analizar su rendimiento, señaló que la estrategia utilizada no le permitió aprovechar el rebufo de otro automóvil en la recta principal.

“Fue muy difícil sin la succión”, explicó Franco Colapinto, quien calculó que perdió “cuatro o cinco décimas en la recta”. Su compañero Pierre Gasly sí pudo beneficiarse de esa situación al salir por detrás del argentino durante la sesión.

Franco Colapinto.

Pese a esa dificultad, Colapinto consiguió meterse entre los diez mejores y disputar la instancia final. Allí no pudo completar una vuelta que le permitiera avanzar posiciones, en una jornada en la que volvió a experimentar inconvenientes con el comportamiento de su Alpine.

Los problemas de frenado que sufrió en Bakú

“La Q3 no fue buena. El auto no se sentía bien de vuelta y estaba muy inconsistente”, reconoció el piloto argentino al terminar la clasificación. Una salida de pista en la curva 15 le impidió aprovechar uno de sus intentos rápidos.

Colapinto explicó que la principal dificultad apareció al momento de frenar, especialmente en un circuito donde las curvas cerradas y las largas rectas exigen precisión. “No estoy pudiendo frenar fuerte sin bloquear, estoy calentando mucho las gomas en los frenajes y después me cuesta mucho toda la curva”, detalló.

"FUE MUY DIFÍCIL SIN LA SUCCIÓN". Franco Colapinto analizó la gran vuelta que hizo para meterse en la Q3. ¡El argentino largará 10° en Bakú! 📺 #AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/x5rIIYSvYQ — SportsCenter (@SC_ESPN) September 25, 2026

El argentino admitió que el equipo no logró resolver ese inconveniente durante la jornada. Finalmente quedó décimo en la clasificación, mientras que Gasly consiguió el séptimo puesto con el otro Alpine. La posterior sanción a Sainz mejoró su ubicación de salida, aunque no cambió los problemas técnicos que deberá afrontar durante la carrera.

A qué hora corre Franco Colapinto en Azerbaiyán

El argentino llega a Bakú después de sumar puntos en los Grandes Premios de Italia y España, resultados que le permitieron alcanzar las 27 unidades en el campeonato. Ahora intentará prolongar esa serie desde una posición de largada más favorable que la obtenida originalmente.

“Hay que laburar e ir para adelante en la largada y después hacer una buena carrera para sumar”, sostuvo Franco Colapinto. La salida será uno de los momentos importantes de la competencia, especialmente por las posibilidades de ganar posiciones durante los primeros metros.

El Gran Premio de Azerbaiyán se disputará este sábado 26 de septiembre, desde las 8 de la mañana de Argentina. La prueba tendrá 51 vueltas al circuito urbano de Bakú, donde Colapinto buscará aprovechar el noveno puesto de partida para volver a terminar dentro de la zona de puntos.