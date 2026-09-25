Huyó de un control tras realizar maniobras peligrosas: lo buscan en Concepción del Uruguay

Buscan a un automovilista que huyó de un control policial.

La Policía busca a un automovilista que huyó de un control en Concepción del Uruguay luego de ser detectado mientras realizaba maniobras peligrosas durante la madrugada de este viernes 25 de septiembre. El conductor escapó a gran velocidad y no pudo ser identificado.

El episodio comenzó en las primeras horas de la jornada, cuando personal del Comando Radioeléctrico advirtió la presencia de un Volkswagen Vento de color blanco en la intersección de Boulevard Yrigoyen y Supremo Entrerriano. De acuerdo con la información policial, el vehículo efectuaba maniobras que motivaron la intervención de los efectivos.

Al advertir la presencia policial, el conductor inició una veloz fuga por diferentes calles de la ciudad. Ante esta situación, los agentes realizaron un seguimiento controlado a distancia para intentar establecer el recorrido del automóvil.

Analizan cámaras para identificar al conductor

Durante la huida, el Volkswagen Vento continuó su recorrido por distintas arterias hasta dirigirse hacia el Camino Viejo a Colón. Pese al operativo desplegado, el automóvil logró alejarse y el conductor no había sido individualizado hasta el momento.

A partir de lo sucedido, las fuerzas de seguridad iniciaron tareas investigativas destinadas a determinar la identidad de la persona que conducía el vehículo y establecer con precisión el recorrido que realizó durante la madrugada.

Como parte de esas diligencias, la Policía analiza registros de cámaras de videovigilancia públicas y privadas ubicadas tanto en la zona donde comenzó el episodio como en sectores por los que habría circulado el automóvil.

La investigación continúa

El análisis de las imágenes será clave para obtener datos que permitan individualizar correctamente el Volkswagen Vento blanco y avanzar en la identificación de su conductor.

Por el momento, no se informó oficialmente sobre personas demoradas o detenidas en relación con el episodio. Tampoco se dieron a conocer otros vehículos involucrados durante la fuga.

La investigación permanece en curso mientras los efectivos avanzan con el relevamiento de los registros disponibles para reconstruir el desplazamiento del automóvil y determinar quién se encontraba al volante.