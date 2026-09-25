Facundo Moyano habló del episodio con Candela Arizaga: “La vi fiambre y le hice RCP”

Facundo Moyano negó las acusaciones formuladas en su contra y habló sobre el episodio ocurrido con Candela Arizaga durante una sorpresiva aparición en el programa La Mañana con Moria. El dirigente había solicitado personalmente un espacio para ejercer su derecho a réplica y llegó cuando la emisión estaba por terminar.

Moyano se mostró conmovido, habló de manera entrecortada y realizó una extensa exposición sobre las versiones que circularon en diferentes programas. Moria Casán decidió extender la entrevista y le permitió desarrollar su descargo sin interrumpirlo con preguntas.

“Yo hablo ahora porque no hice nada, por lo menos no hice nada de los delitos que se me endilgan”, sostuvo al comenzar su intervención.

“Todos pueden hablar de mí”

El dirigente expresó que decidió presentarse públicamente porque consideró que guardar silencio podía ser interpretado en su contra. También cuestionó que otras personas pudieran opinar sobre el caso sin tener que demostrar sus afirmaciones.

“Yo me puedo bancar que me digan corrupto, que tengo esto, que tengo un campo, que tengo caballos. Siento que todos pueden hablar de mí, pero nadie tiene que justificar nada y yo tengo que justificar. Lo acepto y lo hago”, manifestó.

Moyano describió la presión que, según afirmó, sufrió ante cualquier actitud que adoptara frente a la exposición mediática.

“Si lo hago con mala cara, me critican. Si lo hago con buena cara, dicen que estoy muy tranquilo. Si no hablo, es porque no hablo; si hablo, es porque hablo”, planteó.

También sostuvo que algunas personas de su entorno comenzaron a dudar de su versión debido a la reiteración de las acusaciones en televisión.

“Lo que me molesta es que hay gente cercana a la que también le entra la duda”, reconoció.

Su relato sobre Candela Arizaga

Uno de los momentos centrales de la entrevista ocurrió cuando Moyano habló sobre la descompensación que habría sufrido Candela Arizaga durante un fin de semana en su departamento.

El dirigente aseguró que la joven perdió el conocimiento y que él intentó asistirla mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar.

“Candela casi se muere. Yo no dije que tuvo un paro cardíaco porque me quise hacer el héroe. Lo dije porque se desmayó o tuvo una experiencia cercana a la muerte. Yo la vi fiambre y le hice RCP”, afirmó.

Según su versión, fue él quien se comunicó con el servicio de emergencias y avisó que Arizaga podía estar sufriendo un paro cardíaco. Remarcó que esa llamada quedó registrada y que los hechos podrían comprobarse mediante la documentación incorporada al expediente.

Moyano aclaró que no sabía cuál había sido el cuadro médico de la joven y evitó formular un diagnóstico definitivo. “No sé lo que le pasó, porque no soy médico y me puedo equivocar”, admitió.

Negó los delitos atribuidos

Durante su descargo, Moyano afirmó que contaba con pruebas para respaldar su versión y rechazó las acusaciones vinculadas con una supuesta retención de Arizaga y el consumo de drogas.

“No solamente digo que no me crean a mí, pero tampoco le creen a Candela. La defienden, pero no le creen”, expresó.

El dirigente sostuvo que Arizaga nunca habría declarado en el expediente que él la mantuvo privada de su libertad ni que ella había consumido cocaína. Estas afirmaciones correspondieron exclusivamente a su versión y deberán ser evaluadas en el marco de la investigación.

También acusó a un efectivo policial de haberlo golpeado y de abusar de su autoridad. La denuncia fue formulada públicamente por Moyano durante el programa y quedó bajo su responsabilidad.

El momento emocional junto a Moria

La conductora advirtió el estado emocional de su invitado y le preguntó si había llorado antes de ingresar al estudio. Moyano reconoció que había llorado durante la noche anterior, aunque aclaró que no había sido por las críticas mediáticas.

“No me voy a enfermar por eso. Me voy a enfermar si Candela cree eso”, respondió al referirse a las versiones difundidas.

Casán le pidió que hablara directamente a cámara y que expresara aquello que necesitaba aclarar. Además, destacó el valor sentimental de la medalla religiosa que Moyano le había llevado como obsequio.

El dirigente explicó que durante los momentos de mayor angustia sostuvo un rosario que había pertenecido a su madre, quien era catequista y había fallecido.

“Estaba tan dolido que necesité estar con un rosario de mi madre en la mano”, recordó.

Una entrevista que continuó fuera del aire

Como Moyano llegó sobre el cierre de la emisión, Moria Casán debió despedir el programa mientras el dirigente todavía desarrollaba su versión. La conductora anunció que continuaría grabando la conversación para emitirla completa durante la siguiente edición.

“Necesitaste venir acá para decir tu verdad. ¿Cuál es tu verdad?”, le planteó Casán.

“Mi verdad, en este caso, es la verdad objetiva: no cometí ninguno de los delitos”, respondió Moyano.

La intervención se produjo después de varios días de versiones y declaraciones mediáticas relacionadas con su separación de Candela Arizaga. El expediente continuó bajo investigación y las responsabilidades deberán ser determinadas por la Justicia.