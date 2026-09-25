Buscan a un adolescente de 14 años que se ausentó de su casa

La Unidad Fiscal de Colón solicitó la colaboración de la comunidad para localizar a Ignacio Benjamín Segovia, de 14 años, quien se retiró de su domicilio durante la tarde de este jueves y desde entonces se desconoce su paradero.

Según la información oficial, el adolescente salió alrededor de las 16 de su vivienda ubicada en barrio Ombú, en Colón, y no regresó. Ante esta situación, se activó la búsqueda y se difundieron sus características físicas y la vestimenta que llevaba al momento de ausentarse.

Ignacio es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,80 metros y tiene cabello castaño oscuro y corto.

Al momento de ser visto por última vez, el adolescente vestía un pantalón deportivo corto, un buzo color beige y zapatillas deportivas grises.

Además, llevaba consigo una mochila azul con detalles en color celeste, otro de los elementos señalados para facilitar su identificación.

Desde la Unidad Fiscal solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre su ubicación se comunique inmediatamente con el 911 o se acerque a cualquier dependencia policial.