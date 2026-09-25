Vecinos se llevaron la carga del camión que volcó en la ruta 14

Un camionero que transportaba pollos congelados volcó cuando circulaba a la altura del kilómetro 38 de la ruta nacional 14, en Entre Ríos. El joven quedó atrapado en la zona de la cabina y debió ser rescatado por los bomberos, mientas que decenas de vecinos de la zona se llevaron el cargamento que quedó esparcido en el lugar del accidente.

El episodio ocurrió durante la madrugada del jueves. Fue alrededor de las 5.30 cuando un Ford Cargo de la empresa Fadel, compuesto por tractor y semirremolque perdió el control y volcó sobre la banquina oeste. Iba en dirección norte-sur, rumbo al partido bonaerense de San Martín; había salido desde la localidad entrerriana de Pronunciamiento.

El chofer de 25 años relató a las autoridades que habría sufrido un momento de somnolencia que le hizo perder estabilidad del camión y cuando advirtió la situación llevó adelante una maniobra que lo llevó a volcar.

El vehículo quedó dado vuelta en su totalidad, con las ruedas hacia arriba y la cabina frontal destruida casi en su totalidad. Tras reportarse el accidente en el cual, el joven transportista quedó atrapado dentro de camión, se acercaron integrantes de la Policía de Entre Ríos, Gendarmería Nacional, de Seguridad Vial y de la Policía Científica.

Sin embargo, la presencia de las autoridades no impidió que las decenas de personas que se acercaron hasta el lugar, se llevaran la mercadería que había quedado desparramada en la ruta, e incluso en aguas de un zanjón.

En las imágenes se ve a hombres y mujeres que levantan los cajones y se los llevan.

Mauricio Asler, subjefe de Policía provincial detalló a R2820 que el cargamento estaba asegurado y que no volvería a ser trasladado por la firma que lo comercializaba debido a la ruptura de la cadena de frío.

“En estos casos la gente suele aprovechar la oportunidad para llevarse los productos”, sostuvo el subjefe policial en relación con la actitud que tuvieron los vecinos. Algo que consideró común ante este tipo de situaciones en las rutas.

Además, el jefe policial indicó que el conductor del camión - oriundo de Concepción del Uruguay- fue trasladado al Hospital Centenario. Si bien ingresó con lesiones leves, quedó internado en observación.

Fuentes policiales confirmaron que el camión quedó volcado sobre la banquina y no fue necesario el corte total del trazado. Sin embargo, los agentes dispusieron del uso de un solo carril mientras los equipos de asistencia trabajaron en el lugar.