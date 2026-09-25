Milei se reunió con Netanyahu en la sede de las Naciones Unidas

En el cierre de su gira de tres días por Nueva York, Estados Unidos, el presidente Javier Milei ratificó este jueves su estrecha alianza con Israel al mantener una reunión bilateral a puertas cerradas con el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu.

El encuentro se produjo en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y tuvo una duración de 20 minutos, y en medio un clima de alta tensión diplomática en el foro multilateral. Porque poco antes de la reunión, decenas de delegaciones y diplomáticos abandonaron masivamente el recinto de la Asamblea General en señal de protesta al momento en que el líder israelí tomaba la palabra.

Tal como se pudo ver en la cuenta de X del embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Dany Dannon el hombre que lidera el ejecutivo saludó a Milei en español -“amigo”, le dijo- y ambos líderes se fundieron en un abrazo antes de comenzar el encuentro.

“El primer ministro agradeció a Milei por su apoyo firme e incondicional al Estado de Israel, y lo felicitó por recibir el premio ‘Defensor de Israel’ de la Yeshiva Darchei Torah en Nueva York”, subrayo la oficina del premier en un posteo en X.

Durante la charla, Milei estuvo secundado por una comitiva reducida integrada por el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis Caputo, consolidando así el eje central de la política exterior que impulsa la Casa Rosada en el escenario internacional.

Fue el único detalle del encuentro que trascendió ya que desde el Presidencia no hubo difusión de lo conversado entre el economista y el líder israelí.

Apenas se comunicó el cónclave con una foto oficial. Esta fue la única reunión bilateral de Milei con un jefe de Estado en este viaje.