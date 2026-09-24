Scaloni confirmó al Cuti Romero como nuevo capitán de la Selección Argentina tras la despedida de Messi

Lionel Scaloni confirmó que Cristian “Cuti” Romero será el nuevo capitán de la Selección Argentina una vez que Lionel Messi cierre su ciclo con la Albiceleste. El entrenador dio a conocer la decisión este jueves durante una conferencia de prensa en el predio de la AFA.

La definición se produce en la previa de una serie de amistosos que marcarán el inicio de una nueva etapa para el seleccionado. Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre, a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6 de octubre, partido que tendrá como principal atractivo la despedida de Messi.

Cuti Romero, el elegido para llevar la cinta

Scaloni explicó que Romero ya ocupaba un lugar destacado dentro de la jerarquía de capitanes del plantel. El defensor era el tercero en esa consideración, detrás de Messi y Nicolás Otamendi.

“El capitán va a ser Cuti. Ya era tercer capitán después de Leo y Ota. Está Emiliano, que también puede llevar la cinta. Rodrigo, que en estos dos partidos no va a estar, también la puede llevar. Lautaro la puede llevar. Cuti es el indicado”, señaló Scaloni.

De esta manera, el futbolista cordobés asumirá formalmente el liderazgo del equipo después de la salida de los principales referentes de la etapa anterior. El entrenador también mencionó a Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez como otros jugadores con posibilidades de portar la cinta.

Romero ya tuvo experiencia como capitán de la Selección. Su primera vez con la cinta fue en 2025, durante el triunfo por 1-0 ante Chile por las Eliminatorias Sudamericanas. Posteriormente volvió a ocupar ese lugar frente a Venezuela y en el encuentro ante Mauritania previo al Mundial 2026.

La despedida de Lionel Messi

La designación de Romero se produce en el contexto del cierre del ciclo de Messi con la Selección Argentina. El capitán y máximo referente del equipo disputará únicamente el último de los tres amistosos previstos para esta fecha FIFA.

El partido será el 6 de octubre frente a Benín en el estadio Monumental, donde Messi tendrá su despedida ante el público argentino. La AFA confirmó que el delantero forma parte de la convocatoria para ese encuentro, al igual que Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.

Antes, Argentina jugará ante Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba y frente a Burkina Faso el 3 de octubre en Buenos Aires. La Selección ya comenzó los entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza para preparar estos compromisos.

Scaloni también habló de su futuro

Durante la conferencia, Scaloni también se refirió a su continuidad al frente de la Selección Argentina. El entrenador explicó que todavía debe reunirse con Claudio Tapia para avanzar en las conversaciones.

“No hay novedades todavía. Me reuniré con el presidente estos días”, señaló el técnico, quien aclaró que existe predisposición para continuar, aunque todavía no se concretó la reunión formal.

El entrenador también explicó que la convocatoria actual contempla un proceso de renovación después del Mundial 2026, con la incorporación de varios futbolistas jóvenes. “Se terminó un Mundial, creemos que es un lindo momento para que pueda haber algo de recambio, porque la mayoría va a seguir estando y es gente joven”, indicó.

Así, mientras la Selección se prepara para sus próximos compromisos, Scaloni confirmó quién será el encargado de llevar la cinta en la etapa posterior a Messi: el Cuti Romero será el nuevo capitán de la Albiceleste.