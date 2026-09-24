Gualeguaychú será sede del 35° Encuentro Internacional de Veteranos de Hockey sobre Patines

Gualeguaychú volverá a ser escenario de una competencia internacional de hockey sobre patines veterano. Del jueves 8 al sábado 10 de octubre, el Club Sud América será sede del 35° Encuentro Internacional de Veteranos de Hockey sobre Patines, que reunirá a equipos de distintos puntos de Argentina y delegaciones de Chile y Uruguay.

Será la tercera oportunidad en la que la institución de Gualeguaychú organiza este tradicional certamen, después de haber sido sede en 2009 y 2017. Para esta nueva edición, el club trabaja en los últimos detalles para recibir a las delegaciones que llegarán a la ciudad durante el fin de semana largo.

Crédito: Todo Patín

Delegaciones de distintos puntos del país

El torneo contará con la participación de equipos provenientes de Chile, Uruguay, Neuquén, Mendoza, San Juan, Tres Arroyos y Buenos Aires, además del representante local.

La presencia de delegaciones de diferentes regiones permitirá que Gualeguaychú vuelva a ocupar un lugar destacado dentro del circuito del hockey sobre patines veterano.

La competencia también será una oportunidad para que los equipos que participan habitualmente de estos encuentros vuelvan a encontrarse en la pista y compartan jornadas deportivas y de camaradería.

Sud América renovó su pista para recibir el torneo

Una de las novedades de esta edición será el escenario donde se desarrollarán los partidos. A fines del año pasado, Club Sud América realizó importantes mejoras en su pista, que ahora cuenta con mayores dimensiones, nueva iluminación y tableros renovados.

Desde la institución destacaron las condiciones actuales del espacio y señalaron que se encuentra entre las mejores canchas de Entre Ríos.

La renovación permitirá recibir el encuentro internacional con una infraestructura acorde a las características de la competencia y será uno de los atractivos de esta edición.

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Sud América, con presencia en el hockey veterano

El equipo masculino de veteranos de Sud América mantiene una participación sostenida en el circuito nacional. El año pasado, la delegación de Gualeguaychú viajó a Mendoza para disputar el encuentro correspondiente a esa edición.

Luego de la competencia que se desarrollará en Gualeguaychú, la próxima cita será en San Juan, donde el torneo tendrá como escenario el estadio mundialista Aldo Cantoni.

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La institución también cuenta con un equipo femenino de veteranas, denominado “Mami Hockey”, que durante este año participó por tercera vez consecutiva del encuentro de clubes realizado en San Juan.

Además, Sud América sostiene una actividad permanente en las categorías formativas y competitivas, con equipos de Primera, Infantiles y Mini, que participan tanto en la liga local como en la provincial.