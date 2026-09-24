Paracao enfrentará a Boca por un lugar en la final de la Liga Nacional U17: “Estamos con mucha expectativa”

El U17 de Paracao enfrentará este sábado a Boca por un lugar en la final de la Liga Nacional de básquet, luego de completar una destacada campaña que comenzó en la instancia local, continuó a nivel provincial y regional y ahora lo tiene entre los cuatro mejores equipos del país. El encuentro se disputará desde las 18.30 en San Francisco, Córdoba.

Antes de viajar, parte del plantel visitó Moviendo el Avispero y compartió con Elonce las sensaciones de una campaña que ya representa un logro significativo para el club paranaense. Joel Sans Ríos, Mateo Bilbao, Genaro Aldaz y Tiago Castro hablaron sobre la expectativa, la preparación y las claves del grupo para llegar hasta esta instancia.

Paracao tendrá enfrente a uno de los clubes más importantes del deporte argentino, aunque los juveniles dejaron en claro que afrontarán el partido con confianza.

Del otro lado del cuadro, El Tala y Bolívar, ambos de Córdoba, disputarán la otra semifinal. Los ganadores avanzarán a la definición prevista para el domingo.

“Llegar hasta esta instancia ya es todo un logro”

Joel Sans Ríos destacó el recorrido realizado por el plantel y reconoció que llegar a la definición nacional superó las expectativas iniciales. “Estamos con mucha alegría, mucha emoción y mucha expectativa. Fue muy complicado todo este torneo”, expresó.

El joven recordó que ganar la instancia provincial ya había sido un objetivo importante para el equipo. “Haber ganado la final provincial ya era todo un logro.

Dijimos: ‘En el Nacional vamos a llegar hasta donde lleguemos’. Llegar hasta esta instancia, que en años anteriores nunca nos habíamos planteado, es todo un logro”, remarcó.

Para Sans Ríos, una de las principales explicaciones de la campaña está en la relación construida entre los integrantes del plantel. “Es un equipo muy unido.

Nunca había estado en todos estos años en un equipo en el que todos nos estemos bancando así. Somos responsables, vamos al gimnasio, nos cuidamos, vamos a todas las prácticas y nunca faltamos”, aseguró.

Además, destacó “la garra” del conjunto y la capacidad para respaldarse dentro de la cancha. Sans Ríos juega como pivote, mide 1,90 metros y tiene 17 años.

La ansiedad por enfrentar a Boca

Mateo Bilbao reconoció que la proximidad de la semifinal aumentó la ansiedad entre los jugadores. “Estoy más ansioso que nervioso. La verdad es que estamos esperando hace semanas jugar esta instancia”, contó.

La preparación incluyó el análisis del próximo rival. “Esta semana estuvimos viendo a los chicos de Boca, preparándonos y perfeccionándonos para el fin de semana. Creo que va a ser un lindo partido”, anticipó.

Más allá de los resultados deportivos, Bilbao destacó especialmente las experiencias compartidas durante los viajes. “Para mí, lo mejor es alojarnos todos juntos en algún departamento o en un hotel. Creo que esos son los momentos que te quedan marcados para toda la vida”, señaló.

Paracao solamente sufrió dos derrotas durante su recorrido por la competencia nacional, según indicaron los jugadores, y consiguió superar las distintas etapas hasta instalarse entre los cuatro mejores.

Cómo estudiaron a Boca para la semifinal

Genaro Aldaz explicó que el equipo realizó un trabajo específico para conocer las características de Boca. “Ayer y hoy vimos un scouting. Vimos que tienen dos jugadores de dos metros y que son buenos corriendo la cancha y defendiendo también”, detalló.

El análisis también permitió identificar aspectos particulares del rival. “Hay un jugador de Boca que es tirador y en el scouting dice que no tenemos que dejarlo tirar”, ejemplificó.

Sin embargo, para Aldaz, la planificación táctica deberá estar acompañada por las características que llevaron a Paracao hasta esta instancia. “Primero que nada, el trabajo del equipo tiene mucho que ver. Después, la actitud y estar concentrados”, afirmó.

El juvenil también resaltó la intensidad con la que trabajan habitualmente. “En las prácticas somos muy intensos, nos defendemos como si estuviésemos jugando un partido fuerte. Cuando llega la fecha tratamos de bajar un poco los decibeles para no provocar una lesión”, explicó.

“Encontré una familia”

Tiago Castro se incorporó este año a Paracao después de jugar en Unión de Crespo. El ala-pivote contó que rápidamente se sintió integrado al grupo y resumió en pocas palabras lo que encontró en el club: “Una familia”.

La unión del plantel fue una característica mencionada repetidamente por los juveniles. Entrenamientos, gimnasio, viajes y concentraciones terminaron fortaleciendo un grupo que comenzó compitiendo en el ámbito local y terminó peleando por el título nacional.

También hubo lugar para las bromas durante la entrevista. Al ser consultados sobre quién tenía la mejor efectividad desde larga distancia, los jugadores señalaron a uno de sus compañeros: “El Ruso tiene la mira bien calibrada”. Y explicaron que los lanzamientos se trabajan incluso después de las prácticas cuando queda un sector de la cancha disponible.

Un club de barrio entre los cuatro mejores del país

La clasificación tiene un significado especial para Paracao por tratarse de un club de barrio que logró avanzar sucesivamente por las etapas local, provincial, regional y nacional hasta instalarse en la definición de la categoría U17.

Paracao enfrentará a Boca en la Liga Nacional U17

Ahora llegará el desafío más importante de la campaña. Los juveniles viajarán rumbo a San Francisco para medirse con Boca este sábado a las 18.30, en un duelo directo por el pasaje a la final.

Más allá del nombre y la jerarquía del rival, los jugadores mostraron confianza en el trabajo realizado. La unión, la disciplina, la intensidad de los entrenamientos y el acompañamiento entre compañeros fueron las principales virtudes que identificaron para explicar una campaña que ya colocó a Paracao entre los cuatro mejores equipos U17 del país.